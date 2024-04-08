جمهورية شبين يستعد لعودة دوري المحترفين

يواصل مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الاهتمام والارتقاء بقطاع الناشئين بالنادي ، أقيمت مباراة ودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين وفريق الأمل بالنادي المكون من مجموعة مميزة من فرق الشباب بالنادي وذلك حتي يتم إختيار العناصر المميزة منهم للتصعيد مع الفريق الأول لكرة القدم ، وقد أنتهي اللقاء بفوز الفريق الأول 2/3، ويستعد فريق شبين لمواجهة مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين .

وخاض فريق جمهورية شبين مباراة ودية أمام فريق تلا، وانتهت المباراة بهدف نظيف، وسجله اللاعب محمد وائل محرز في الدقيقة 7 .

ومن المقرر أن يواجه فريق جمهورية شبين نظيره مصر للمقاصة، والتي تقام على ملعب الأسيوطي سبورت، في الساعة الثالثة ونصف، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين .

وكان مجلس إدارة نادي جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن، أعلن تعيين أحمد جمعة، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل أبوالعينين شحات، نظرا لسوء النتائج .

في الجولة السابقة، تلقى جمهورية شبين الهزيمة على ملعبه أمام أبوقير للأسمدة، بهدف دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

ويحتل جمهورية شبين المركز السابع برصيد 21 نقطة، بجدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين، وبات الفريق قريبًا من الهبوط إلى دوري القسم الثاني ب .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :

1- أبوقير للأسمدة برصيد 36 نقطة

2- بترول أسيوط برصيد 35 نقطة

3- أسوان برصيد 32 نقطة

4- المصرية للاتصالات برصيد 32 نقطة

5- دكرنس برصيد 29 نقطة

6- مكادي برصيد 23 نقطة

7- جمهورية شبين برصيد 21 نقطة

8- النجوم برصيد 17 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 12 نقطة

10- النصر للتعدين برصيد 7 نقاط