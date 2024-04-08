موديست يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام نظيره إنبي في العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على إنبي لمواصلة العروض المميز والقوية التي يقدمها هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة سيمبا التنزاني، بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا بهدفين نظيفين بمجموع المباراتين.

ويعاني الأهلي من غيارات عديدة أمام إنبي، حيث يغيب إمام عاشور وحسين الشحات عن مواجهة اليوم بسبب الإصابة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.