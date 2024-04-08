أحمد سليمان يعلق على خطأ عواد أمام فيوتشر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



جاء صعود الزمالك للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية، بعد الفوز على فيوتشر في الدور ربع النهائي بنتيحة 3/2 بمجموع المباراتين، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، بينما تعادل بهدف لمثله في مواجهة الإياب.

وأكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن محمد عواد لم يكن موفقًا خلال مواجهة فيوتشر بالأمس.

وتحدث أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد كان عندنا تحديات كثيرة للغاية، منها كأس مصر والدوري وبطولة إفريقيا، والفريق يحتاج لأكثر من لاعب في أكثر من مركز".

وتابع: "الصفقات الجديدة ظهرت اليوم بشكل جيد، الزمالك يبني فريقًا جديدًا، وتوجد أعمار سنية متفاوتة".

وعن الخطأ الذي تسبب به عواد ونجح فيونشر في تسجيل هدف التقدم على الزمالك، قال: "بالتأكيد، عواد لم يكن موفقًا بالأمس، لكن ما يسعدني أنه لم تكن هناك فرص خطيرة على مرمانا، والمدرب تدارك أخطاء المباراة الماضية".