حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم

حالة الطقس في السعودية.. تشهد عدد من المدن والمحافظات السعودية تقلبات جوية وأمطار رعدية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي استمرار هطول أمطار اليوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445هـ/ 8 أبريل 2024.

ونشر المركز تقريره حول توقعات حالة الطقس اليوم موضحًا أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ومن المتوقع ان يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاهــ مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر ما بين خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 8-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 28.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 31 والصغرى 23.

درجة الحرارة في جدة العظمى 33 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 35 والصغرى 21.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 27 والصغرى 15.

درجة الحرارة في أبها العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 27 والصغرى 15.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 34 والصغرى 21.