متى يتم استطلاع هلال شهر شوال؟

موعد استطلاع هلال شوال يشغل بال الكثير من المواطنين، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقوم دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اليوم الاثنين بإعلان نتيجة رؤية الهلال.

ثبوت رؤية الهلال

وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الثلاثاء 9 أبريل 2024، اما إذا تعذرت رؤية الهلال فسيكون شهر رمضان 30 يومًا، ويحل أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

معهد الفلك الدولي

ويستحيل رؤية هلال شهر شوال المبارك اليوم الاثنين، بحسب معهد الفلك الدولي، وهو ما سيجعل يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بالنسبة للدول التي صامت رمضان في 11 مارس.

إجازة عيد الفطر المبارك

جدير بالذكر أصدرت الحكومة بمناسبة عيد الفطر المبارك قرارًا بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

زكاة الفطر 2024

وفي سياق آخر حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيهًا للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد وعنده المقدرة.

ضرورة إخراج زكاة الفطر

ولقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ" (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.