فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر.. يرغب الكثير من المسلمون تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك إلى معرفة مقدار الزكاة بغية إخراجها ، حيث حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ35 جنيهًا للفرد كحد أدنى هذا العام، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

زكاة الفطر

ويمكن للمسلم إخراج الزكاة أكثر من ذلك وفقًا للاستطاعة، وحيث أن هناك يجب عليها إخراج زكاة الفطر، هناك فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر، وهو ما يكشف أنهم غير مطالبون بها.

موعد إخراج زكاة الفطر

دار الإفتاء المصرية أكدت أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، الذي ينتهي بغروب شمسه من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير.

مصارف زكاة الفطر

وذكرت الآية رقم 60 في سورة التوبة مصارف زكاة الفطر، حيث قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر

أما عن الفئات الذين لا يجب عليهم زكاة الفطر، هم: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.

الأصل في زكاة الفطر

وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل، أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، موضحًا أن الأصل في زكاة الفطر، أن تكون طعامًا.