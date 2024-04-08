دول ترى الكسوف الكلي للشمس اليوم الإثنين

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدول التي ترى الكسوف الكلي للشمس اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه سوف يُرى في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث سيبدأ مسار الكسوف الكلي من المحيط الهادئ ويتحرك عبر أجزاء من المكسيك ثم شرق الولايات المتحدة وكندا، وسيكون مرئيا ككسوف جزئي في بعض دول أوروبا.

كسوف كلي للشمس

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن كسوف الشمس لا يحدث إلا إذا كان القمر محاقًا،وفي حالة الكسوف الكلي يحجب قرص القمر قرص الشمس بالكامل كاشفا لنا عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم الإكليل الشمسي أو الكورونا، حيث أنه لن يرى في مصر أو المنطقة العربية.

آخر كسوف كلي للشمس

وتابع، آخر كسوف كلي للشمس شهدته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 وسيكون الكسوف التالي لديها عام 2045 م، مدة الكسوف كاملا منذ بدايته حتى نهايته حوالي 5 ساعات ، اي منذ بداية دخول قرص القمر تدريجيا على قرص الشمس حتى يغطيه بالكامل ، ثم انسلاخه تدريجيا إلى أن يتركه تمامًا.

تحويل النهار الى ليل دامس

وذكر، الاظلام التام ستكون مدته حوالي 4 دقائق فقط ، سيتحول فيها النهار إلى ليل دامس وتترائى بعض النجوم في السماء بوضوح، علما بأن هذه الدقائق القليلة للكسوف الكلي للشمس هي الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه رؤية النجوم الخلفية للشمس والتي تمثل البرج الذي تقع فيه الشمس في هذه الفترة من العام ، وهو برج الحوت.

وأكد، كسوف الشمس وخسوف القمر هما من الظواهر الفلكية الطبيعية جدا ، وليس لهما أي علاقة بنهاية العالم أو قرب الساعة أو اصطدام نيزك أو كوكب مجهول بالأرض.

وأوضح، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته