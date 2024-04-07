هل يتخذ رواد الفضاء احتياطات إضافية أثناء كسوف الشمس؟

سيحدث، يوم الإثنين، كسوفا كليا للشمس، سيتسبب في تعتيم كبير للسماء في غضون ثوانٍ.

ولمدة أقصاها 4 دقائق و28 ثانية على طول مسار يبلغ عرضه 185 كيلومترا وطوله 16000 كيلومتر، يمر عبر المكسيك والولايات المتحدة وكندا، سيغطي القمر الشمس بالكامل، والسماء ستظلم.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن كسوف الشمس الكلي سيكون مرئيا لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيتعين عليهم توخي الحذر الشديد.

وأضافت أن رواد الفضاء يرتدون النظارات الواقية نفسها التي يرتديها الناس في الأرض.

وذكرت "ناسا" ومحطة الفضاء الدولية، في منشور مشترك على إنستغرام الأسبوع الماضي: "إننا نرتدي نظاراتنا الشمسية في الفضاء".

من جهتها، أوضحت جينيفر ليفاسور، أمينة تاريخ الفضاء في المتحف الوطني للطيران والفضاء، أن "رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يمكنهم رؤية ظل القمر ولكن ليس الكسوف نفسه، لأن نوافذهم لا تشير نحو الشمس".

كما كشف رون جاران، الذي قام بالدوران حول الكوكب أكثر من 2800 مرة خلال بعثتين لمحطة الفضاء الدولية: "لا ينبغي لك أن تنظر إلى الشمس حين تكون في الفضاء. ضوء الشمس أكثر إشراقا هناك ويجب أن يكون المرء حذرا.. وعموما خلال الكسوف لا ينبغي النظر إلى الشمس لفترة طويلة سواء كنت على الأرض أو في الفضاء".

سيحجب القمر الشمس تماما عن ملايين الأشخاص في أميركا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا في كسوف كلي للشمس سيحدث في الثامن من أبريل المقبل.

• في كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا، وهذا ما يسمى "طريق الكسوف" أو مسار ظل القمر.

• تتحول السماء أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر ومن المعروف أن الحيوانات الليلية تستيقظ في حيرة من أمرها وتعتقد أن الليل قد وصل.

• في الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس.

• سيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس ولكن ليس كله.

• قد يفسد يوم غائم المشهد، خاصة أن بعد هذا الكسوف، فإن الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن مشاهدته من الولايات المتحدة لن يحدث حتى عام 2044.