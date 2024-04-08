نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في حجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره مودرن فيوتشر بإستاد القاهرة في إياب دور ربع النهائي.

وصعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1 على أرض فيوتشر.

ويلعب الزمالك في نصف النهائي ضد دريمز الغاني الذي تخطى عقبة الملعب المالي في ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

ويستعد الزمالك بعد التأهل لدور نصف نهائي الكونفدرالية لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل ضمن منافسات الدوري.



ويحتل الزمالك المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد جدول المسابقة برصيد 27 نقطة.