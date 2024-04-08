أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه صباح اليوم الإثنين

أسعار صرف اليورو الاوروبي .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو اليوم:

أسعار اليورو الأوروبي

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى نحو 51.37 جنيه للشراء، 51.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى بنحو 51.26 جنيه للشراء، 51.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 1.40 جنيه للشراء، 51.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي نحو 51.26 للشراء، و51.57 للبيع

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 51.28 للشراء، و51.52 للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية نحو 50.26 للشراء، و51.52 للبيع

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.