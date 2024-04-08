درجات الحرارة.. طقس متقلب مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك

درجات الحرارة اليوم.. اهتم الكثيرون بالاطلاع على حالة الطقس اليوم بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد بتقلبات جوية بأواخر شهر رمضان المبارك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت في تقريرها حول توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة اليوم 8-4-2024

ونرصد درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى اليوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445هـ/ 8 أبريل 2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 26

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 18 و 26

درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و 26

درجة الحرارة في شبين الكوم و.. 17 و 25

درجة الحرارة في طنطا .. 15 و 26

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 15 و 27

درجة الحرارة في السويس .. 15 و 27

درجة الحرارة في العريش .. 15 و 25

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 24

درجة الحرارة في رأس سدر .. 16 و 28

درجة الحرارة في نخل .. 09 و27

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 06 و 22

درجة الحرارة في الطور .. 21 و 26

درجة الحرارة في طابا .. 16 و 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 21 و 30

درجة الحرارة في العلمين .. 14 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 13 و 22

درجة الحرارة في السلوم .. 12 و 23

درجة الحرارة في سيوة .. 13 و 27

درجة الحرارة في الغردقة .. 20 و 28

درجة الحرارة في مرسى علم .. 20 و 29

درجة الحرارة في الفيوم .. 14 و 28

درجة الحرارة في بنى سويف .. 13 و 29

درجة الحرارة في المنيا .. 13 و 30

درجة الحرارة في أسيوط .. 12 و 29

درجة الحرارة في سوهاج .. 14 و 30

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 31

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 31

درجة الحرارة في أسوان .. 19 و 30

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 17 و 31

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 18 و 30

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 31

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 27

درجة الحرارة في أبو رماد .. 20 و 28

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 28