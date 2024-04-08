مانشستر يونايتد على أعتاب ضم نجم جيرونا

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي مانشستر يونايتد يتطلع لضم ميغيل غوتيريز ظهير جيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق غوتيريز بصورة ملفتة للنظر رفقة جيرونا حيث شارك في ٣٠ مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها هدف وصنع ٥.

ويحتاج مانشستر يونايتد لضم ظهير أيسر بسبب إصابات لوك شو ولكن يواجه أزمة في ضم اللاعب وهي ان ناديه السابق ريال مدريد يمتلك خيار إعادة شراء غوتيريز.

وفي سياق آخر، وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن البرازيلي جليسون بريمر، مدافع يوفنتوس، يعد هدفًا رئيسيًّا لمانشستر يونايتد من أجل تدعيم خط دفاعه.

وأضافت أن مستقبل بريمر يخيف يوفنتوس، حيث أبدى النادي الإنجليزي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 61 مليون يورو.



وأوضحت أن قيمة الشرط الجزائي لن توقف مانشستر يونايتد نحو ضمه، ولن يواجه أي مشاكل في دفع المبلغ المطلوب للسيدة العجوز.

وإختتمت : "رحيل بريمر من شأنه أن يولد مكاسب كبيرة ليوفنتوس، خاصة أنه انضم للنادي قبل عامين من تورينو مقابل 41 مليون يورو".