إسماعيل يوسف يشيد بهذا اللاعب فى لقاء الزمالك وفيوتشر

عبر إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق عن سعادته بمستوى محمد شحاتة لاعب خط وسط نادي الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد مودرن فيوتشر.

وتعادل الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في لقاء إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، يتأهل الزمالك بنتيجة 3 -1.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك استحوذ على المبارة بنسبة 70%، ولكن هناك أخطاء كبيرة داخل الفريق يجب العمل على حلها".

وتابع: "جوميز لابد وان يعلم حجم إمكانيات اللاعبين ومحمد شحاتة كان قائدا في الملعب رغم صغر سنه".

وتابع: "دونجا قدم مباراة جيدة للغاية، وشحاتة لاعب ذو شخصية وقراراته صحيحة ويتحدث دائمًا ولكنه يتعرض لانذارات كثيرة لانه ما زال صغيرًا ولكنه كان سببًا في السيطرة على وسط ملعب الزمالك.

واختتم: "بنسبة 90 % ستكون البطولة من نصيب الزمالك إن شاء الله".