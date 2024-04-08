برشلونة يحسم مصير روبيرتو في الانتقالات الصيفية

حسم نادي برشلونة، قراره بشأن تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك مع اقتراب قدوم فترة الانتقالات الصيفية.

و أكد ت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن روبيرتو ينجذب أيضاً إلى فكرة اتباع زملاءه السابقين بالرحيل نحو انتر ميامي، لكنه يدرك أنه لايزال لديه ما يقدمه لبرشلونة وبأنه من السابق لأوانه أن يلعب في أمريكا.



برشلونة يحسم مصير روبيرتو

كانت هناك شكوك حول إمكانية استمرار سيرجي روبيرتو مع الفريق الكروي الأول مع اقتراب انتهاء مدة عقده مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.



وأشارت أن برشلونة قرر تجديد عقد سيرجي روبيرتو لمدة موسم آخر وستبدأ المفاوضات مع اللاعب في الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بناءً على توصية من تشافي هيرنانديز.

وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، قد يرحل مجانًا نهاية الموسم إذا لم يتم تجديده لأي نادٍ دون الرجوع إلى الفريق الكتالوني.

ويلعب روبيرتو مع برشلونة منذ نوفمبر 2010 وكان ذلك تحت قيادة المدرب، جوارديولا، واستمر اللاعب حتى أصبح يرتدي شارة القيادة هذا الموسم.