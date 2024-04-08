النصر ضد الهلال أبرز مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي اليوم

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر السعودي، التي تقام لأول مرة بنظام بمشاركة أندية، الهلال والاتحاد والنصر والوحدة خلال الفترة من 8-11 أبريل الجاري.

ويشارك الاتحاد في البطولة بصفته بطل دوري روشن والهلال بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والنصر بصفته وصيف بطل الدوري والوحدة بصفته وصيف بطل الكأس.



صافرة تحكيمية أجنبية

أكد سلطان المهوس، متحدث اتحاد كرة القدم، على أن الهلال والنصر، لم يتقدما بطلب حكام أجانب للقائهما المقرر إقامته اليوم الإثنين في كأس السوبر السعودي.

علمًا بأن الفترة المحددة ( 14 يوم ) قبل المباراة، وسيدير المباراة حكام محليين حتى الآن.

وتبدأ مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة وتُنقل مباراة الوحدة والاتحاد عبر قنوات SSC SPORT 1 HD التابعة لشبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية AD Sports HD 1.



كما يلتقي الهلال نظيره النصر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس السوبر.



ويحتضن ملعب محمد بن زايد في الإمارات مباراة الهلال والنصر، وتبدأ في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الهلال للفوز بهدف الاقتراب من تحقيق إنجازات جديدة في موسمه الاستثنائي، بعدما أصبح في طريقه لتحقيق لقبَي الدوري ودوري أبطال آسيا.



ويأمل النصر إلى الفوز بالمباراة للوصول إلى النهائي والمنافسة على لقب السوبر، خاصة بعدما أصبحت فرصته في حصد لقب الدوري ودوري أبطال آسيا ضعيفة.