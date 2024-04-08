وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل الصين في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستغرق يومًا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بكين في زيارة رسمية".

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي، وإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.

بعث زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الفيضانات في منطقة أورينبورغ الروسية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "الرفيق كيم جونغ أون، نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونيابة عن نفسه، أعرب عن تعاطفه العميق مع رئيس الاتحاد الروسي، وبشخصه، حكومة وشعب الاتحاد الروسي، الذي عانى من أضرار مادية جسيمة ناجمة عن الفيضانات في منطقة أورينبورغ".

كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن تمنياته لحكومة وشعب روسيا من التعافي سريعًا من تداعيات الكارثة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.

وووفقا لما صرحبه الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، "قام حاكم مقاطعة أورينبورغ دينيس باسلر، وكذلك وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإبلاغ الرئيس اليوم بتطور الوضع جراء الفيضانات في أورينبورغ ومدينة أورسك. وركز كورينكوف بشكل أساسي على المعلومات حول عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين تم نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة”.

وأضاف أن "الرئيس أكد في محادثة مع كورينكوف، على الحاجة إلى التقييم والتنبؤ واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع، خاصة مع الفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورغان وتيومين".

وأكد بيسكوف على "أن الرئيس يعتزم أيضًا إجراء محادثات هاتفية اليوم مع قادة المقاطعتين".