محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامي لمسابقة مؤسسة الجارحى الرمضانية للقرآن الكريم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحفل الختامي لمسابقة مؤسسة الجارحي الرمضانية للقرآن الكريم، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقام بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وجبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور يحيى محمد، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، المشرف العام على المسابقة، والدكتور أحمد الخطيب، ممثلاً عن مؤسسة الجارحي، والدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي للمؤسسة بالفيوم، وعبد الحكيم اللواج، ممثلاً عن أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقيادات التحالف الوطني بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي، مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، وأولياء أمور وأسر الأطفال المشاركين بالمسابقة.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ المحافظ، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، مثمناً جهود أسرهم وأولياء أمورهم في تنشئتهم على حفظ كتاب الله تعالى وفهم تعاليم الدين الوسطي الحنيف، مؤكداً أن حفظة كتاب الله تعالى هم بركة الحياة، وهم النماذج المضيئة التي يجب أن نحتذي بها، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من الفتيات في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

المشروعات التنموية

وقال الأنصاري، أن محافظة الفيوم دائماً ما تتميز بتعاون وتضافر جهود مجتمعها المدني وقياداتها التنفيذية في المشروعات التنموية والأعمال الخيرية، وهو ما ظهر جلياً في التوسع في الأعمال الخيرية هذا العام رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على مصر ومختلف دول العالم، وهو ما يؤكد أن شعب مصر قادر على تجاوز جميع المحن والصعاب، مثمناً دور الحاج جمال الجارحي في العمل التنموي والخدمي على أرض المحافظة، مشيراً أن العمل الخيري عندما يتحول إلى عمل مؤسسي يصبح له شأن آخر، وهو الدور الخدمي الملموس من مؤسسة الجارحي التي نسعد بالتعاون معها في مختلف المجالات، واضعين نصب أعيننا توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون العمل التنفيذي جنباً إلى جنب مع العمل الأهلي والتنموي، كما أعرب المحافظ عن تقديره لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الوسطي ونبذ العنف والتطرف والأفكار الهدامة، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

فيما نقل ممثل مؤسسة الجارحي، تحيات جمال الجارحي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لجميع حاضري الحفل، مشيراً أن هذه المسابقة هي الأكبر على مستوى محافظة الفيوم، حيث شارك بها 2231 متسابق ومتسابقة من مختلف مراكز وقرى المحافظة، كما تميزت بمشاركة نسبة كبيرة من الفتيات بنسبة بلغت 74,5% من إجمالي المتسابقين، وحصلت إحدى الفتيات على المركز الأول بالمسابقة وفازت برحلة عمرة، وهو ما يعكس اهتمام الأسرة الفيومية بتعليم الفتيات وتنشئتهن تنشئة صالحة على حفظ كتاب الله تعالى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

أضاف، أن مؤسسة الجارحي تحرص دائماً على تكريم حفظة كتاب الله تعالى، وسوف تستمر المؤسسة في هذا التقليد السنوي، كما ستقوم المؤسسة برعاية وتطوير ورفع كفاءة دور تحفيظ القرآن الكريم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، دعماً من المؤسسة لجهود الدولة في نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف.

عقب ذلك، سلّم محافظ الفيوم، المبالغ المالية ورحلات العمرة، لأصحاب المراكز العشرة الأولى بالمسابقة فى مستوياتها الثلاثة، عشرة أجزاء، وثلثي القرآن، والقرآن الكريم كاملاً، كما قام بتكريم أئمة ومشايخ الأزهر والأوقاف المشاركين في تنظيم وتحكيم المسابقة، وتم إهداء المحافظ، درع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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