ياسمين عبد العزيز تصفع العوضي برد فعل صادم بعد اعترافه المثير.. الحرام انت حللته

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها بعد ساعات قليلة لترد بطريقة غير مباشرة عن تصريحات طليقها الفنان أحمد العوضي الأخيرة، والتي صرح خلالها بأن ياسمين هي حب حياته الوحيد والأصدق، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج "ع المسرح" المذاع عبر قناة الحياة.

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد تصريحات أحمد العوضي عن حبه لها

على ما يبدو أن ياسمين انزعجت من تصريحات العوضي عن حبه لها، ذلك الشعور الذي عبرت عنه من خلال نشر مقطع من أغنية "كدابين" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع تبال الصور والفيديوهات "انستجرام".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وتضمنت كلمات المقطع: "كل ما أنسالك كلامك برجع افتكره، في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا، في الزمان ده الكدابين مبقوش بيبتكروا، آه خلاص مبقاش وجودك جنبي له معنى، رد طيب فين وعودك مين اللي ضيعنا، حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة".

ياسمين عبد العزيز بعد اعتراف العوضي بأنها حب حياته الوحيد: في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا

واستكملت المقطع: "شوف حقيقتك ع الطبيعة، اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة، لايق جدًا ع الوداع ... شوف حقيقتك ع الطبيعة، اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة، ألف شكر على اللي ضاع، هو مين شال ذنب مين ايه اللي أنا عملته، بص بكره هتبقى فين لو بابي أنا قفلته، ظلم حد أكبر حرام بس انت حللته".

واختتمت المقطع: "لما توعد حد تاني ابقى افتكر يومها في الحياة حبة معاني نفسي تفهمها ده اللي زيك عاش أناني لحياته حطمها".

هل تتهم ياسمين عبد العزيز بالكذب بعد تصريحاته الأخيرة عنها؟

تداول عدد من جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فيديو ياسمين عبد العزيز على نطاق واسع، وفسروه على أنها توجه من خلاله رسالة غير مباشرة إلى طليقها أحمد العوضي ردًا على تصريحات الأخيرة عنها وعن حبه لها، مؤكدين أنها تعمدت نشره بعد انتهاء الحلقة وتصدرها التريند مباشرًة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي عن ياسمين عب العزيز: هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

وقال الفنان أحمد العوضي في حب ياسمين عبد العزيز: "حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعًا ... ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لإني عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس".

كما شدد العوضي على أهمية وجود المرأة في حياة الرجل بشكل عام قائلًا: "الست مهمة جدا في حياة الراجل، والراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي نجم موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “حق عرب”

ويخوض النجم أحمد العوضي موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" الذي حقق نجاحًا ضخمًا منذ بداية عرضه وحت الآن في حلقاته الأخيرة، وشاركه البطولة نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن وأبرزهم: "دينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكى، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.