ياسر جلال يُعاتب ميار الببلاوى:" ميصحش كده"

رد الفنان “ياسر جلال” على تصريحات الفنانة “ميار الببلاوي” عن رفضه مساعدتها،خلال استضافته في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090.

ياسر جلال يرد على ميار الببلاوى:

دافع الفنان “ياسر جلال” عن نفسه، قائلاً:"ميار أخت عزيزة وغالية، وأنا اشتغلت مع ميار بعد ما خلصت المعهد سنة 1992 في مسلسل اسمه خشوع من إنتاج صوت القاهرة، ومن هذا التاريخ مشوفتش ميار الببلاوي".

وأضاف “ياسر جلال” : "هي كلمتني في التليفون وقالت عايزة تمثل وكنت في فترة تصوير الفتوة، لأن الدور ينفع لها بالحجاب، وأولا مكانش في أدوار، وثانيا أي نجم محترم ليس له التدخل في كاست العمل، ده شغل المخرج، وأنا رأيي استشاري".

أشار: "هي عايزاني أفرض وجودها على المسلسل، وأنا لا أرشح زميلات لأني أخاف أتفهم غلط، الحاجة الثانية أنا مش بقول على مدير أعمالي اللبيس وأحسها كلمة معيبة، ودائما أقول المساعد أو مدير أعمالي، هي ممكن اختلط عليها التواريخ، وأنا بغير رقمي كتير وهي مش معاها رقمي، ويمكن طلبت رقم ثاني".

اختتم الفنان “ياسر جلال” حديثه، قائلا: "أقول لها مايصحش يا ميار مكانش العشم، أنا لا أذيتك في شيء ولا عملتلك حاجة، وأنا أحترمك ولازلت أحترمك".

يذكر أن كانت الفنانة “ميار الببلاوي” كشفت عن طلبها مساعدة من الفنان “ياسر جلال” خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، قائلة: "في وقت من الأوقات كان واحشني التمثيل، ومحتاجة شغل لأن قناتي مقفولة، وقلت أكلم ياسر جلال، لأنه أجدع واحد ودايما يقف مع إخواته وأصحابه، وإحنا بدايتنا كانت مع بعض وإخوات وأصحاب"

وأضافت: "كلمته لما كان شغال في مسلسل الفتوة، وطلبت منه يشغلني في المسلسل لإن أحداثه في عصر معين وممكن أمثل بالحجاب، لكن قال إن لا يستطيع اختيار أو ترشيح ممثل للعمل، كلمت ياسر جلال مرة ثاية، وأنا عارفة إني متصلة على رقمه، لكن قال أنا اللبيس".

يذكر أن “ياسر جلال” يعرض له في موسم رمضان الحالي مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة"، المكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، والعمل بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.



