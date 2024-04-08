هيفاء وهبي بجمبسوت كيم كارداشيان تخطف الإنتباه

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة وهي في قمة أناقتها وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت جمبسوت محتشم صمم من قماش الحرير باللون الذهبي، الجمبسوت يشبه في تصميمه إطلالة النجمة الامريكية كيم كارداشيان الذي عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مما عكس جمالهما ولون الكشمير في الشفاه.

واكملت رقي إطلالتها حقيبة يد صممت من الجلد باللون النبيتي فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية المرصعه بحبات الألماس والأحجار الكريمة المميزة.

في سياق آخر، أعلن المنتج السينمائي أنور البعثي عن بدء تصوير فيلم "أرض جنهم"، بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

وكانت هيفاء وهبي طرحت أحدث أغنياتها "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ومن ألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.