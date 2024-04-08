سكرتير مساعد البحيرة يتابع توزيع 3000 شنطة مواد غذائية

عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً بشأن توزيع شنط مواد غذائية على الاسرالاولى بالرعاية بابمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن الإجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور

كل من محمد عبد العال - مدير مديرية التموين ، محمد احمد صالح - مدير عام الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة ،و سناء العرابي - مدير ادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وأيمن محمد سعد - ممثل مديرية التضامن الاجتماعي ، و الدكتورة امال حسين الدسوقي - هيئة سلامة الغذاء

حيث تم خلال الإجتماع إستعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مبادرة حياة كريمة لمشروع صكوك الأضاحى والإطعام وذلك من خلال توفير مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجه بقوائم وزارة التضامن الإجتماعي.

و افادت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم استلام 12 طن سكر وأرز من مديرية الاوقاف بإجمالى 3000 شنطة مواد غذائية تحتوى على 2 كجم سكر و 2 كجم أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأكد السكرتير المساعد أنه سيبدأ التوزيع اليوم بحضور اعضاء اللجنة المشكلة وكلف هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية الواردة و كذا مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي .

وقام كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، بتكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع الشنط الغذائية الواردة طبقا للكشوف.

ووجه سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، مديرية الأوقاف باخطار مديرية التضامن الاجتماعي بتوقيت وصول المواد الغذائية بوقت كافي.

كان سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، قام بجولة مرورية على معرض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية والأسواق بوادى النطرون وذلك بحضور السيد حمزة - رئيس مركز ومدينة وادى النطرون .

حيث تفقد معرض "أهلا رمضان" وعدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.