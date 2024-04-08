الحلقة 28 مسلسل إمبراطورية ميم| عودة الثقة بين خالد النبوي وابنته هاجر السرّاج



بعد رجوعها من الخارج ونجاحها في إنقاذ أبيها من السجن، تلقت منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) اعتذارًا من والدها لعدم سماحه لها بالسفر فى بعثة بالخارج لاستكمال دراستها العليا وأعطاها موافقته بالرجوع مرةً أخرى إلى باريس واستئناف تعليمها وذلك ضمن أحداث الحلقة ال٢٨ من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا خلال الموسم الرمضاني.



وبعد مرافعة منى الناجحة أمام النيابة العامة وتحرير أبيها من السجن، ازدادت ثقة مختار أبو المجد (خالد النبوي) بابنته الكبرى وطلب منها أن يوكل إليها قضية كبيرة يريد أن يرفعها ضد الشركة الاستثمارية الضخمة التي كانت وراء حبسه وتشويه سمعته.

وبهذا الطلب، تُصبح منى في موقف حاسم، حيث تُقرر استخدام مهاراتها القانونية وفطنتها لكشف حقيقة هذه الشركة وإظهار فسادها، ومن ناحية أخرى، يعتبر نجاحها في إنقاذ والدها من السجن وإصرارها على تحقيق حلمها في استكمال دراستها بالخارج مثالًا للمرأة العربية التي تستطيع تحدي واقعها و إثبات للجميع أنها ناجحة وقادرة.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.