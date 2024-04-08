فوز مدرسة قفط الثانوية بالمركز الثاني بمسابقة مناهضة التدخين والمخدرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة جماعة مناهضة التدخين والمخدرات ( عن المرحلة الثانوية ) وكذلك فوز مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الإعدادية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بالمركز الخامس جمهوري لمنافسات المرحلة الإعدادية في نفس المسابقة، التى تنظمها وزارة التربية والتعليم .

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا المدارس الفائزة ، وثمن دور إدارة الأنشطة التربوية بريادة صابر زيان المدير العام وتوجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة احلام محمود الموجه العام و الدكتور سيد مرزوق الموجه الأول ، في تنفيذ تلك المسابقات واختيار أفضل المدارس المتنافسة لتمثيل المديرية في تصفيات المسابقة التي أشرفت عليها الإدارة العامة للأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم .

تواصلت تهنئة مدير تعليم قنا إلى الطالبتان هدير احمد رمضان ونسمة عبد الماجد احمد اللتان مثلتا مدرسة قفط الثانوية المشتركة ، و يس ابراهيم محمد و جنات يوسف حسن طلاب مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الاعدادية المشتركة بنجع حمادي و هيئة الإشراف من التوجيه الفني والإدارة المدرسية بالادارتين .

من ناحية أخرى استقبل الدكتور محمد السيد كيل وزارة التربية والتعليم بقنا نيافة الانبا تكلا مطران دشنا وتوابعها في زيارته لديوان مديرية التربية والتعليم بقنا لتهنئة وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين بحقل التعليم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

و اثنى مدير تعليم قنا على تلك اللفتة الطيبة التي بادر بها مطران دشنا للتأكيد على تماسك النسيج الوطني و تعزيز روح الوئام والمحبة السائدة بين عنصري الأمة على مر العصور ، وأشار السيد أن الوطن في ظل ولاية جديدة لفخامة الرئبس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتطلب الإخلاص والتفاني في أداء العمل الجاد والمثمر لتحقيق تنمية وتطور في المقدمات والنتائج للعملية التعليمية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .

من جانبه أكد مطران دشنا أن المدرسة احد الدعائم الأساسية في تكوين المجتمع فهي تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية إذ أنها تتحمل جزء من المسئولية الأساسية لتعليم الأطفال وتنشئتهم نفسيا واجتماعيا عن طريق غرس قيم المواطنة والانتماء للمجتمع ، وتحمل المسؤولية والعطاء وقبول الآخر والمبادرة والتضامن الاجتماعي.

حضر الزيارة أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية و ممدوح اندراوس مدير العلاقات العامة بمطرانية دشنا .