طبيبة تكشف أسباب داء المبيضات وطرق العلاج

أخبرت طبيبة أمراض النساء ليودميلا مودراجل كيفية الاشتباه في داء المبيضات في الوقت المناسب وكيفية التخلص منه، وتعيش الكائنات الحية الدقيقة المختلفة في كل واحد منا: البكتيريا والفيروسات والفطريات وغالبا ما تضاف إليها طفيليات أخرى.

وجسمنا، مثل أي منزل، يحتاج إلى التنظيف من وقت لآخر وغالبًا ما تستقر الفطريات فينا، وأكثرها شيوعًا المبيضات والرشاشيات.

تعيش هذه الكائنات بهدوء في أمعائنا في الوقت الحالي، وربما لا ندرك ذلك ولكن عندما يتكاثرون بنشاط كبير، لم يعد من الممكن عدم ملاحظة وجودهم.

تظهر الأعراض على الجلد، وعلى حالة الجهاز الهضمي لدينا، وعلى خلفيتنا الهرمونية، وحتى على مزاجنا وأدائنا.

يمكنك الشك في داء المبيضات إذا كانت معدتك منتفخة بانتظام، ويحدث الإمساك، وهناك مشاكل جلدية على شكل طفح جلدي، والتهابات المسالك البولية تشعر بها بشكل دوري تظهر المبيضات أيضًا الرغبة الشديدة التي لا تشبع في تناول الحلويات والتعب المزمن.

ليست هناك حاجة للحديث عن مرض القلاع عند النساء - فهو رفيق دائم لداء المبيضات.

كبح المبيضات ليس بالأمر السهل ولا يمكن هزيمة الفطر دون اتباع نظام غذائي خاص، أولا وقبل كل شيء، الامتناع عن تناول الحلويات ويجب عليك أيضًا تجنب المشروبات الكحولية، لأن الكحول يعزز نمو الفطريات.

يصبح الفطر سريعًا مقاومًا للأدوية المستخدمة عليه، لذلك من المهم جدًا أثناء العلاج إجراء عملية التخلص من السموم العامة للجسم بشكل صحيح.

وفي الوقت نفسه، يُنصح بالخضوع لاختبارات الفيروسات والطفيليات، لأن الفطريات غالبًا ما تعيش معهم. مفتاح النجاح هو اتباع نهج متكامل لحل المشكلة.

ما هو داء المبيضات

عدوى الخميرة المهبلية (داء المبيضات ) هي عدوى فطرية تؤدي إلى إصابة المِهبل والفرج - الأنسجة الموجودة عند فتحة المهبل - بالتهيُّج أو خروج الإفرازات أو الشعور بالحُكة الشديدة.

يُطلَق على عدوى الخميرة المهبلية اسم داء المبيضات المِهبلي أيضًا، وهي حالة تُصيب ما يَصِل إلى 3 من بين 4 من النساء في مرحلة ما من حياتهن. وتُواجه الكثير من النساء هذه الحالة مرتين على الأقل.

لا تُعَدُّ عدوى الخميرة المِهبلية عدوى تنتقل بالاتصال الجنسي. ولكن هناك خطرًا أكبر للإصابة بعدوى الخميرة المِهبلية وقت أول نشاط جنسي منتظم. كما توجد بعض الأدلة التي تُبَيِّن احتمالية ارتباط حالات العدوى بملامسة الفم للأعضاء التناسلية (الجنس الفموي التناسلي).