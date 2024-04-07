إيلون ماسك يستجيب لصانع Cybertruck الخشبية.. تلكفتها 15000 دولار

لاحظ إيلون ماسك أخيرًا شاحنة Cybertruck الخشبية واسعة الانتشار.

وبعد قضاء 100 يوم في بنائها، شاركه أحد مستخدمي YouTube على أمل جذب انتباه ماسك.

لقد نجح الأمر، وقد يعني أن الشاحنة الخشبية سيكون لها منزل جديد في المقر الرئيسي لشركة Tesla.



يعد ND Woodworking Art بالفعل رمزًا للعبة صناعة السيارات الخشبية.

لقد صنع لابنه سيارة فيراري جي تي أو 250 ودبابة تطلق النار.

كما قام ذات مرة بصنع قطار خشبي ضخم ليستمتع به أطفال قريته.

ولكن في الآونة الأخيرة، حاول تنفيذ أحد أكثر تصميماته طموحًا حتى الآن.



بعد تلقيه عددًا كبيرًا من الطلبات من مشتركيه، تولى ND Woodworking Art مهمة Cybertruck.

قام بلحام هيكل معدني ثم قام ببناء الجسم بالكامل باستخدام الخشب.

كان كل شيء من المقاعد إلى عجلة القيادة خشبيًا أيضًا.

لقد أضاف بعض الإضافات الحديثة لإضفاء مظهر Cybertruck المثالي، مثل المصابيح الأمامية LED، وشاشة العرض، والممسحة الضخمة سيئة السمعة.

يحتوي سرير الشاحنة على منحدر عملي، مطلي بلون أعمق.

هنا يحتفظ بـ Cyberquad الذي صنعه لابنه، ونعم - إنها خشبية أيضًا.

لقد قام بتصوير مقطع فيديو للعملية التي استغرقت 100 يوم وكلفته 15000 دولار.

في ذلك الوقت، كان تاريخ إصدار Cybertruck لا يزال موضع تكهنات.

كان مستخدم YouTube واحدًا من العديد من الأشخاص الذين تجاوزوا قائمة الانتظار من خلال صنع نسخهم من الشاحنة.

مثل الرجل الذي صنع عربة جولف مستوحاة من Cybertruck.

ولكن إلى جانب ذلك، كان يأمل في جذب انتباه إيلون ماسك.

لقد نشر إبداعه الخشبي على X مع رسالة له.

"أنا أدرك أن Tesla واجهت نصيبها من التحديات في تحقيق Cybertruck. ومع ذلك، فإنني أحافظ على إيماني الثابت برؤيتكم وقدرات تسلا”.

"آمل أن أتشرف بإهداء هذه الشاحنة الخشبية لك ولتسلا، لأتمنى لك ولتسلا النجاح المستمر والحفاظ على مكانتك على الساحة الدولية".

وفي الواقع، استجاب " ماسك " باستخدام بضع كلمات فقط كما هو معروف عنه.

قال: "بالتأكيد، موضع تقدير كبير".

ما إذا كانت شاحنة Cybertruck الخشبية هذه في طريقها إلى المقر الرئيسي لشركة Tesla أم لا، فلا يزال يتعين علينا رؤيتها.

ومع ذلك، فقد انبهر المستخدمون بالمهارات والتفاني الذي أظهره النجار.

وقال أحد المعلقين: "يبدو من الحكمة أن هذا سيعطي الشاحنة السيبرانية الأصلية فرصة للحصول على أموالها".

وقال آخر: "إذا بعت هذا الشيء كلغز كامل، فسأشتريه".

