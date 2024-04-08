أسماء جلال تستعرض جمالها بالكاجوال في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها بفيديو قصير عبر الحالة الخاصة بها، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بلوك كاجوال وملامح ناعمة وجذابة.





وبدت أسماء جلال بالكاجوال الجذاب، مرتدية بنطال فضفاض باللون الزيتي، ونسقت عليه توب أسود قصير، تميز بياقة بقصة الـ V، مما عكس أناقتها وجمالها.

وتزينت أسماء بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت سلسلتين باللون الذهبي، وخاتم وأنسيال في اليد اليسرى، مع ساعة متوسطة الحجم باللون الفضي.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أسماء تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.





ولم تبالغ أسماء في وضع المكياج، فإكتفت بملمع شفاه باللون النود الفاتح، وكونسيلر وماسكرا، كما حددت حاجبيها باللون الأسود.





ما لا تعرفه عن أسماء جلال وبداية مشوارها الفني

وتصدرت الفنانة أسماء جلال التريند المصري خلال موسم رمضان الحالى وذلك بعد نجاح مسلسلها الأخير اشغال شقة والذي قام ببطولته الفنان هشام ماجد.

ويذكر أن أسماء جلال بدأت حياتها الفنية كموديل لعرض ملابس المحجبات ولها الكثير من جلسات التصوير أثناء عرضها للأزياء وتظهر وهي ترتدي الحجاب.



وبعدها بدأت أسماء جلال تخوض تجربة مختلفة وقررت المشاركة فى الكليبات الغنائية وظهرت مع مطرب جديد يدعي عبد الغفار كستيرو وصورت معه كليب بعنوان لمس أكتاف.

وكان أول مسلسل تشارك فيه وتخوض به تجربة التمثيل لأول مرة هو مسلسل "الأب الروحي" وتم ترشيحها من قبل المخرج بيتر ميمي وجسدت وقتها أسماء شخصية حياة الفتاة الصعيدية.

وعَدّت أسماء جلال مسلسل "أشغال شقة" من أحب الأعمال التي قدمتها مؤخراً، وقد كشفت خلال تصريح خاص بها أن هذا المسلسل لم يكن العمل الوحيد لها في رمضان، إذ قالت إنّها تعاقدت على مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، وَوَقّعت على العُقود، ولكنّها اعتذرت عن إتمام عمله بسبب تضاربه مع مواعيد تصوير مسلسل أشغال شقة؛ إذ كان الاتّفاق حينها بأن تُصَوّر «أعلى نسبة مشاهدة» قبل رمضان بفترة كافية مع المخرجة ياسين أحمد كامل، ولكن تَأَخّر مَوعد بدء تصويره، لتضطر إلى الاعتذار عن عدم إكمال المُهِمّة، لتكون البديلة لها الفنانة سلمى أبو ضيف، إذ كان من المفترض أن تجسد هي شخصية «شيماء».