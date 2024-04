كيفية تسريع جوجل كروم

على الرغم من أن Google Chrome هو أحد أسرع المتصفحات المتاحة، إلا أن البرنامج يمكن أن يتباطأ في بعض الأحيان. ولكن، يمكنك استكشاف المشكلة وإصلاحها.

الإنترنت هو أحد أعظم اختراعات البشرية. يمكننا إرسال الرسائل واسترداد المعلومات من وإلى جميع أنحاء العالم في غضون ثوانٍ، وتسهل المتصفحات هذه العملية. ما عليك سوى كتابة عنوان URL لموقع الويب (أو كتابة مصطلح في محرك بحث)، وستكون خارج الخدمة. لديك الكثير من المتصفحات للاختيار من بينها، ولكل منها ميزاته ومزاياه الخاصة، ولكن Google Chrome هو البطل السائد حتى الآن.



يستخدم العديد من الأشخاص Google Chrome لأنه مدمج في المواقع المملوكة لشركة Google مثل YouTube، ولأن المتصفح يتميز بعدد لا بأس به من ميزات الأمان. ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر أهمية في Google Chrome هي سرعته. يدفع العديد من الأشخاص أموالهم مقابل الإنترنت السريع وينجذبون نحو المتصفحات التي تتيح لهم استخدام سرعات التحميل والتنزيل هذه إلى أقصى حد. ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يقوم Google Chrome بتحميل الصفحات بالسرعة المعلن عنها. هذه الحوادث نادرة وغالبًا ما تكون عوائق مؤقتة، ولكن إذا كنت تواجه باستمرار سرعات إنترنت بطيئة على Google Chrome، فقد تحتاج إلى تولي الأمور بنفسك.

إليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي يمكنك من خلالها تسريع Google Chrome.

تحديث جوجل كروم

ينص المنطق التقليدي على أنه إذا لم يتم كسر شيء ما، فلا يجب أن تحاول إصلاحه. وهذا لا ينطبق دائمًا على البرامج، بما في ذلك المتصفحات مثل Google Chrome. يتضمن كل تحديث جديد بشكل عام تحسينات مثل إصلاحات الأمان والميزات الجديدة وترقيات الأداء. يمكن لأي من هذه الميزات تحسين سرعة Google Chrome، لذا من الجيد التأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث.

افتح جوجل كروم.

انقر على زر المزيد (النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا أسفل زر الإغلاق).

انقر فوق تعليمات.

حدد حول جوجل كروم.

إذا قمت بتثبيت أحدث إصدار، فستعرض الصفحة الجديدة العبارة "Chrome is up to date" وتتضمن رقم الإصدار الموجود أسفله.

إذا كنت لا تستخدم الإصدار الأحدث، فستعرض الصفحة زر تحديث Google Chrome.

انقر فوق الزر وانتظر حتى ينتهي تنزيل التحديث.

اضغط على زر إعادة التشغيل لإعادة تشغيل Google Chrome وتنفيذ التغييرات.

تحديث جوجل كروم بأحدث إصدار

لا تقلق بشأن فقدان صفحاتك؛ سيقوم Google Chrome تلقائيًا بإعادة فتح جميع علامات التبويب التي كنت تستخدمها. إذا سار كل شيء حسب الخطة. يجب أن تلاحظ زيادة في سرعة المتصفح.

إغلاق علامات التبويب غير المستخدمة

إن الإنترنت الحديث ليس وسيلة نقل من جانب واحد، ولكنه بدلاً من ذلك عبارة عن محادثة ثنائية الاتجاه بين جهاز كمبيوتر مضيف وخوادم مختلفة. تنقل الخوادم البيانات إلى عدد لا يحصى من أجهزة الكمبيوتر الأجنبية، وكل كمبيوتر يصل إلى هذه المعلومات "يحفظها" بشكل أساسي في علامة تبويب المتصفح. تستخدم هذه العملية بعضًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للكمبيوتر؛ كلما زادت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الموجودة بالكمبيوتر، زاد عدد علامات تبويب متصفح الإنترنت التي يمكن فتحها مرة واحدة. ومع ذلك، عندما تكون ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على وشك النفاد، فإن جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالكامل يتباطأ إلى درجة الزحف، وإذا كان متصفح Google Chrome الخاص بك يستهلك كل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتوفرة، فسيكون أول برنامج يشعر بالتأثيرات.

لحل هذه المشكلة، ما عليك سوى تحرير بعض ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر الإغلاق ("X") في الزاوية اليمنى العليا من علامة التبويب.

لإغلاق عدة علامات تبويب مرة واحدة، ما عليك سوى الضغط على زر "إغلاق" في نافذة Google Chrome.

إذا كان لديك أحدث إصدار من Google Chrome، فيمكنك معرفة مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تستخدمها كل علامة تبويب. ما عليك سوى تمرير المؤشر فوق علامة التبويب، وستظهر نافذة صغيرة. ستعرض هذه النافذة معاينة للصفحة مع استخدام الذاكرة في الأسفل. إذا كان لديك العديد من علامات التبويب المفتوحة، فقد تساعدك هذه الميزة في معرفة أي منها يجب إغلاقه أولاً. وبدلاً من ذلك، يمكنك تقليل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تستخدمها كل علامة تبويب دون إغلاقها باستخدام وظيفة توفير الذاكرة في Google Chrome. تعمل هذه الميزة على إلغاء تنشيط علامة التبويب إذا كانت غير نشطة لفترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى تحرير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعلامات التبويب التي تستخدمها حاليًا.

إليك كيفية تفعيل ميزة توفير الذاكرة:

انقر على زر المزيد الموجود في الركن الأيمن العلوي من نافذة Google Chrome.

انقر على الإعدادات.

انقر على الأداء، والذي سيكون على الجانب الأيسر من الصفحة.

قم بتشغيل "توفير الذاكرة" إذا لم يكن نشطًا بالفعل.

جوجل كروم تفعيل وظيفة توفير الذاكرة

قم بإيقاف تشغيل التطبيقات والعمليات غير المرغوب فيها

بينما يستخدم Google Chrome ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

دعم كل علامة تبويب مفتوحة، فهي ليست العنصر الوحيد المحتمل في ذاكرة الوصول العشوائي. نظرًا لأن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) توفر ذاكرة قصيرة المدى لتخزين البيانات، فإن كل برنامج كمبيوتر يستخدمها إلى حد ما. كلما زادت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، زاد عدد التطبيقات التي يمكنك تشغيلها في نفس الوقت. ولكن لنفس السبب، كلما زاد عدد البرامج التي تستخدمها في وقت واحد، قلت ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة لمتصفح Google Chrome وعلامات التبويب الخاصة به. إذا كان أحد البرامج يستهلك قدرًا كبيرًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فسيبدأ Google Chrome في التباطؤ. عادةً، يمكنك إيقاف تشغيل التطبيق بمجرد إغلاقه داخل البرنامج (تأكد من حفظ أي تقدم)، ولكن في بعض الأحيان قد تجد أن العملية تأتي من داخل المتصفح.

الإضافات هي برامج يمكنك إضافتها إلى Chrome، مثل أدوات حظر الإعلانات ومجموعات الترجمة، في حين أن المهام هي مجرد برامج عامة يتم تشغيلها على مواقع ويب معينة (مثل مقاطع فيديو YouTube).

لإيقاف الملحقات، اتبع الخطوات التالية:

في Google Chrome، انقر فوق زر المزيد في الزاوية اليمنى العليا من النافذة.

قم بالتمرير لأسفل إلى الامتدادات.

حدد إدارة الملحقات.

قم بإيقاف تشغيل الإضافات التي لا تريدها من خلال النقر على زر التبديل الموجود في الركن الأيمن السفلي من كل واحدة.

صفحة ملحقات جوجل كروم

وبدلاً من ذلك، يمكنك حذف الامتدادات نهائيًا عن طريق النقر فوق "إزالة" أسفل الامتداد ثم تحديد "إزالة" مرة أخرى في علامة التبويب المنبثقة.

في حين أن بعض الإضافات، مثل أدوات حظر الإعلانات، يمكن أن تكون ضرورية تمامًا للتصفح الآمن، فإن البعض الآخر يستهلك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويبطئ Google Chrome دون تقديم أي فائدة حقيقية.

إذا كنت تريد تسريع متصفح Chrome عن طريق إنهاء المهام، فإليك كيفية القيام بذلك:

في جوجل كروم، انقر فوق زر المزيد.

قم بتمييز المزيد من الأدوات.

انقر على مدير المهام.

حدد المهمة التي تريد إيقافها.

انقر على إنهاء العملية.

نافذة مدير المهام في جوجل كروم

للحصول على فكرة أفضل عن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي تستخدمها كل عملية، انقر فوق مساحة الذاكرة في الجزء العلوي لتنظيمها بناءً على استخدام الذاكرة.

تحقق مرة أخرى من العمليات التي تفكر في إغلاقها للتأكد من عدم إنهاء شيء مهم قبل الأوان. إن تسريع Google Chrome لا يستحق فقدان البيانات التي لم يتم حفظها عن طريق الخطأ.

تكوين إعدادات التحميل المسبق

من بين جميع الطرق التي قد يفكر بها المرء في تسريع المتصفح، ربما لم يكن استخدام البرمجة التنبؤية للتحميل المسبق للصفحات واحدًا منها. لكن Google Chrome يتيح لك القيام بذلك. تقوم هذه الميزة، كما يوحي اسمها، "بالتحميل المسبق" للصفحات التي من المرجح أن تزورها. عندما تفعل ذلك حتمًا، يكون Google Chrome قد أكمل بالفعل نصيب الأسد من التنزيل، مما يتيح لك الوصول إلى الصفحة بشكل أسرع.

فيما يلي كيفية تشغيل إعدادات التحميل المسبق في Google Chrome:

انقر على زر المزيد الموجود أعلى يمين نافذة Google Chrome.

حدد الإعدادات.

انقر على الأداء الموجود على يسار الشاشة.

قم بالتمرير لأسفل إلى علامة التبويب الموجودة ضمن السرعة وقم بتبديل صفحات التحميل المسبق إما بين التشغيل أو الإيقاف.

إعدادات Google Chrome تعرض خيارات التحميل المسبق

عند تفعيلها، ستقوم وظيفة التحميل المسبق بإجراء "التحميل المسبق القياسي"، والذي يحصل على السبق فقط في الصفحات التي من المرجح أن تزورها. إذا كنت تريد أن يقوم Google بنشر شبكة أوسع وتحميل المزيد من المواقع مسبقًا، فانقر على "التحميل المسبق الموسع". فقط كن حذرًا من أنه إذا كنت تستخدم أي شكل من أشكال التحميل المسبق، فإن Google ستستخدم ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا.

قم بتشغيل مانع الإعلانات

الإنترنت مليء بالأسباب لاستخدام أدوات حظر الإعلانات. تعرض بعض المواقع عددًا كبيرًا من الإعلانات بحيث تصبح الصفحات الفردية غير مقروءة تقريبًا، ويميل المتسللون إلى إدخال تعليمات برمجية ضارة في الإعلانات لإعطائك فيروسًا. لكن أدوات حظر الإعلانات يمكنها أيضًا تسريع Google Chrome. حسنًا، يمكنهم تقنيًا تسريع أي متصفح ويب. إذا كان موقع الويب يحتوي على عدد كبير جدًا من الإعلانات، خاصة الإعلانات الكبيرة، فسيواجه Google Chrome (وجميع المتصفحات الأخرى) صعوبة في تحميلها بسبب جميع الإعلانات التي تعيق سرعة التنزيل. يمكن لأدوات حظر الإعلانات منع تحميل هذه الإعلانات، مما يؤدي إلى تحرير المتصفحات لعرض ما أتيت من أجله بسرعة.

إليك كيفية تثبيت أدوات حظر الإعلانات على Google Chrome:

انقر على زر المزيد في الزاوية اليمنى العليا من النافذة.

تسليط الضوء على ملحقات.

انقر فوق زيارة سوق Chrome الإلكتروني.

اكتب "أداة حظر الإعلانات" في شريط البحث أعلى الشاشة.

اضغط على زر الإدخال.

صفحة متجر ملحق Google Chrome تعرض أدوات حظر الإعلانات

انقر على أداة حظر الإعلانات التي تريدها. وبدلاً من ذلك، قم بالبحث في أدوات حظر الإعلانات واختر الأفضل منها.

انقر فوق الزر "إضافة إلى Chrome".

بمجرد تثبيت أداة حظر الإعلانات، استمر في تشغيلها. لا داعي للقلق أبدًا بشأن الإعلانات التي تطغى على صفحة الويب أو تؤدي إلى إبطاء Google Chrome مرة أخرى.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك

في حين أن المتصفحات مثل Google Chrome "تحفظ" مواقع الويب مؤقتًا كلما قمت بالوصول إليها، فإن هذه البرامج أيضًا تحفظ هذه المواقع بشكل دائم في الذاكرة عن طريق "تخزينها مؤقتًا" في القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. تقوم ذاكرة التخزين المؤقت للمعلومات هذه بحفظ ملفات معينة، مثل الصور، من مواقع الويب ليتم تحميلها بشكل أسرع في المرة التالية التي تزورها فيها. ومع ذلك، كما هو الحال مع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، إذا امتلأت ذاكرة التخزين المؤقت لديك كثيرًا، فسيبدأ متصفحك في التباطؤ. كما يبدو الأمر غير بديهي، فإن مسح ذاكرة التخزين المؤقت سيمنح Google Chrome المزيد من محركات الأقراص الثابتة العمل بها، وبالتالي تسريعها.

كيفية حذف السجل على جوجل كروم؟

يعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت أمرًا سهلاً للغاية:

انقر على زر المزيد الموجود أعلى يمين نافذة Google Chrome.

حدد مسح بيانات التصفح.

حدد المدة التي تريد حذف ذاكرة التخزين المؤقت فيها، بدءًا من الساعة الماضية وحتى المرة الأولى التي قمت فيها بتشغيل Google Chrome.

تأكد من تحديد المربع الموجود بجوار الصور والملفات المخزنة مؤقتًا.

جوجل كروم يمسح بيانات التصفح وذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح

انقر فوق مسح البيانات.

يحذرك Google Chrome من أن بعض المواقع قد يتم تحميلها ببطء في المرة التالية التي تزورها فيها، ولكن هذا مؤقت فقط. سيتم تسريع المتصفح في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام هذه الميزة لحذف أجزاء البيانات المحفوظة الأخرى، بما في ذلك سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط. إذا قمت بزيارة علامة التبويب "خيارات متقدمة"، فيمكنك أيضًا حذف ملفات مثل كلمات المرور وإعدادات الموقع وبيانات التطبيقات المستضافة.

تمكين تسريع الأجهزة

أحد أسرار نجاح Google Chrome هو تسريع الأجهزة. عادةً ما يعتمد متصفح الويب على وحدة المعالجة المركزية (CPU) لعرض العناصر المرئية لموقع الويب. تعمل ميزة تسريع الأجهزة على إلغاء تحميل بعض عمليات المعالجة إلى أجزاء أخرى من الأجهزة، عادةً ما تكون وحدة معالجة الرسومات (GPU). في حين أن وحدات المعالجة المركزية (CPUs) قادرة على إنجاز عدد من المهام، فإن وحدات معالجة الرسومات (GPU) أكثر كفاءة في عرض الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد. تعد هذه المعالجات مكونًا حاسمًا لأي كمبيوتر ألعاب، ويستخدم Google Chrome وحدات معالجة الرسومات لتسريع تحميل مواقع الويب ذات التأثيرات المرئية المعقدة.

يعد تمكين تسريع الأجهزة عملية سريعة وسهلة:

انقر فوق زر المزيد في الزاوية اليمنى العليا من النافذة.

حدد الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل إلى النظام وحدده في الزاوية اليسرى من الشاشة.

تبديل استخدام تسريع الرسومات عندما يكون ذلك متاحًا.

تفعيل تسريع الأجهزة في جوجل كروم

انقر فوق زر إعادة التشغيل الذي يظهر بجوار المفتاح لتمكين الميزة.

عادةً ما يؤدي تسريع الأجهزة إلى تحسين سرعة Google Chrome، ولكن في بعض الأحيان لا يتعاون النظام مع هذه الميزة. إذا وجدت أن تسريع الأجهزة يؤدي بالفعل إلى إبطاء تصفح الويب، فاتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه لإيقاف تشغيله.

قم بتشغيل توفير الطاقة

تتيح معجزة شبكة Wi-Fi للأشخاص الاتصال بالإنترنت في أي مكان تقريبًا داخل موقع محدد، ولكن ما لم تكن متصلاً بمقبس الحائط، فسوف تستخدم طاقة بطارية جهازك. للمساعدة في استهلاك كل كيلووات من بطارية الكمبيوتر المحمول، قدم Google Chrome موفر الطاقة. يعمل هذا الوضع على تقليل نشاط المتصفح في الخلفية والمؤثرات المرئية الموجودة على بعض مواقع الويب، مما يؤدي بدوره إلى سحب طاقة أقل من البطارية. لكن هذه ليست الميزة الوحيدة لموفر الطاقة. تعمل هذه الميزة أيضًا على تسريع Google Chrome نظرًا لأن المتصفح لا يحتاج إلى إنفاق ذاكرة الوصول العشوائي الثمينة على أنشطة الخلفية أو العناصر المرئية الرائعة.

يمكنك تشغيل موفر الطاقة باتباع الخطوات التالية:

انقر على زر المزيد في الزاوية اليمنى العليا من النافذة.

انقر على الإعدادات.

حدد الأداء على الجانب الأيسر من الشاشة.

قم بالتمرير لأسفل إلى علامة التبويب "الطاقة".

قم بتشغيل "توفير الطاقة" من خلال التبديل الموجود في الزاوية اليمنى العليا لعلامة التبويب.

تفعيل موفر الطاقة في جوجل كروم

حدد الوقت الذي تريد فيه تنشيط موفر الطاقة: عندما تكون طاقة بطارية الكمبيوتر لديك 20% متبقية أو عند فصلها.

نظرًا لتصميمه، فإن وضع توفير الطاقة في Google Chrome يعمل فقط مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. إذا كنت تستخدم المتصفح على سطح المكتب، فسيتعين عليك تقليل استخدام Chrome للطاقة والذاكرة بطريقة أخرى.

البحث عن الفيروسات

إذا تفاقمت الأمور سوءًا ولم يبدو أن هناك شيئًا يعمل على تسريع متصفح Google Chrome البطيء، فقد يكون السبب هو الفيروس. تحب هذه البرامج الخبيثة الاختباء على أجهزة الكمبيوتر وإحداث كل أنواع الخراب. بغض النظر عن غرضها، تلتهم الفيروسات دائمًا ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما لم تتخلص من البرامج الضارة، فإنها ستؤدي إلى إبطاء متصفح الإنترنت وعمليات الكمبيوتر الأخرى.

لإزالة فيروس أو أي نوع من البرامج الضارة، ما عليك سوى إجراء فحص على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الإنترنت مليء بمجموعات الأمان التي يمكنها اكتشاف البرامج غير المشروعة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بتنزيل واحد وابدأ الفحص؛ كلما زاد عدد الملفات التي يبحث عنها برنامج مكافحة الفيروسات، زادت احتمالية العثور على الفيروس المسبب للتباطؤ. اعتمادًا على مدى تعقيد البرامج الضارة، قد تحتاج إلى تمكين عمليات فحص الجذور الخفية أو حتى استخدام برنامج يقوم بالتنظيف بشكل أعمق. قد تحتاج حتى إلى إحضار جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى مركز الإصلاح المحلي لديك، ولكن في النهاية، يجب عليك التخلص من الفيروس.

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت

عندما تقوم بشراء حزمة إنترنت من مزود الخدمة، فإن المبلغ الذي تدفعه سيحدد سرعات التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى النطاق الترددي. يمكن القول إن عرض النطاق الترددي أكثر أهمية لأنه يحدد إجمالي كمية البيانات التي يمكن نقلها مرة واحدة. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Google Chrome هو الجهاز الوحيد المتصل بالإنترنت في منزلك، فمن المحتمل أنك لن تواجه أبدًا سرعات تصفح بطيئة. ومع ذلك، إذا كان جهاز كمبيوتر آخر يشارك الإنترنت الخاص بك، فسيتعين عليك مشاركة النطاق الترددي الخاص بك. قم بتوصيل عدد كبير جدًا من الأجهزة إلى الويب من خلال مودم أو جهاز توجيه واحد، وجميعهم يعانون.

إذا كان متصفح Google Chrome الخاص بك بطيئًا، فقم بإجراء مسح لمنزلك وتحقق مما هو متصل بالإنترنت. ثم قم بفصل أو إيقاف تشغيل ما يمكنك الاستغناء عنه. هل تحتاج حقًا إلى توصيل ماكينة القهوة الخاصة بك بشبكة Wi-Fi؟ هل يمكنك الانتظار لبدء تنزيل آخر تحديثات الألعاب لجهاز Xbox Series X أو PlayStation 5؟ إذا كان الأمر كذلك، فقم بإيقاف تشغيلها في الوقت الحالي وشاهد تسريع Google Chrome.

أعد تشغيل المودم/الموجه

إذا سبق لك أن اتصلت بخط المساعدة لاستكشاف أخطاء أحد الأجهزة وإصلاحها، فمن المحتمل أنك سمعت السؤال، "هل حاولت إيقاف تشغيله وتشغيله مرة أخرى؟" إنها عبارة مبتذلة بقدر ما هي حل مثبت. في أغلب الأحيان، يمكنك إصلاح مشكلة في جهاز الكمبيوتر بمجرد إيقاف تشغيل البرنامج المعطل وتشغيله مرة أخرى، أو عن طريق إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا كان Google Chrome يعمل ببطء، فيمكن أن تساعد إعادة تشغيل المتصفح أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فربما تكون المشكلة في جهاز التوجيه أو المودم.

يقوم المودم بإرسال واستقبال جميع البيانات إلى مزود خدمة الإنترنت، ويقوم جهاز التوجيه بتوصيل الأجهزة بالمودم. إذا واجه أي خطأ، فسوف يؤثر ذلك على كل شيء متصل. تحتوي أجهزة المودم أيضًا على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بها، ومثل ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر، تتباطأ المتصفحات في الزحف عندما تكون ممتلئة تقريبًا. كما هو الحال مع ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر الشخصي، فإن مسح ذاكرة الوصول العشوائي للمودم سيؤدي إلى تسريع الأمور.

فيما يلي كيفية إعادة تشغيل المودم الخاص بك وإزالة حالات تباطؤ المتصفح:

قم بإيقاف تشغيل المودم الخاص بك عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف الخاص به (يختلف موقع هذا المفتاح من طراز إلى آخر).

قم أيضًا بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك بنفس الطريقة في حالة حدوث ذلك. يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تمتلك مجموعة متكاملة من جهاز التوجيه والمودم.

افصل كلاً من المودم وجهاز التوجيه.

انتظر من 10 إلى 30 ثانية للتأكد من استنزاف كل مكثف. تضمن هذه الخطوة إزالة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وإعادة ضبط جميع الإعدادات.

قم بتوصيل المودم وجهاز التوجيه مرة أخرى وتشغيلهما مرة أخرى.

بافتراض أن المودم و/أو جهاز التوجيه هو السبب، فمن المفترض أن تزداد سرعة الإنترنت لديك بغض النظر عن المتصفح المفضل لديك.

انتظر بصبر

إذا كنت قد جربت كل الحلول الممكنة في هذه المقالة حرفيًا، فقد لا تكون المشكلة من جانبك. كما ذكرنا سابقًا، ما نعتبره الإنترنت هو عبارة عن محادثة ثنائية الاتجاه بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك وعدد لا يحصى من الخوادم، ويتيح موفرو الإنترنت المختلفون ذلك. ومع ذلك، إذا واجهت خدمة المزود مشكلة، فقد تجد نفسك مع إنترنت بطيء أو حتى لا يوجد إنترنت على الإطلاق. راقب حالة خدمة الإنترنت الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال. ولا تخف أيضًا من زيارة مواقع مثل Downdetector للتحقق مما إذا كانت المشكلة تقتصر على عدد قليل من المواقع وليس على الإنترنت بشكل عام.