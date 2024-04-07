سرطان الكبد.. علامات في المعدة تدل على تلفه

هناك أحد الأعراض المحددة جدًا لسرطان الكبد والتي يجب أن تنبهك لرؤية طبيب عام، كما قال طبيب الأورام أندريه فوروبيوف لـ MedicForum على وجه التحديد، ويمكن أن يسبب المرض كتلة في الجانب الأيمن من المعدة وهذا يمكن أن يؤثر بعد ذلك على عملية الهضم، مما يؤدي إلى ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

ويمكن أن يسبب أيضًا الانتفاخ، بغض النظر عن كمية الطعام التي تتناولها". يقول طبيب الأورام.

قد يكون هذا بسبب سببين، إما أن يصبح الكبد أكبر بسبب نمو السرطان ويسبب ورماً في الجانب الأيمن من البطن، أو أن السرطان يزيد الضغط في الكبد، مما يؤدي إلى ركود الدم في الأوعية الدموية.

ويضيف فوروبييف: "هذا يدفع السوائل من الأوردة إلى تجويف البطن".

تبلغ معدلات الإصابة بسرطان الكبد أعلى مستوياتها لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 إلى 89 عامًا ويمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الكبد الأولي، ليس من الواضح دائمًا ما الذي يسبب السرطان.

قد تكون أكثر عرضة للحصول عليه إذا كنت

العمر أكثر من 60 عامًا - الأكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا

ذكر



لديك أمراض معينة مثل التهاب الكبد، وتليف الكبد، وحصى المرارة، والسكري، وطفيليات الكبد (المثقوبة الكبدية) وفيروس نقص المناعة البشرية



لديك أخ أو أحد الوالدين أصيب بسرطان الكبد الأولي



مثل العديد من أنواع السرطان، قد يرتبط التشخيص أيضًا بنمط حياتك.

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

تحول لون بشرتك أو بياض عينيك إلى اللون الأصفر (يرقان)، وقد تعاني أيضًا من حكة في الجلد، وبول أغمق وأكثر شحوبًا من المعتاد.



فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة



الشعور بالتعب أو نقص الطاقة



الشعور بالضيق العام أو أعراض تشبه أعراض الانفلونزا

ما هو سرطان الكبد

سرطان الكبد هو سرطان يبدأ في خلايا الكبد. الكبد هو عضو بحجم كرة القدم يستقر في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الحِجاب الحاجز وفوق المعدة.

قد تتكون العديد من أنواع السرطانات في الكبد والنوع الأكثر انتشارًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الأساسي من خلايا الكبد (الخلايا الكبدية) وتندر الأنواع الأخرى من سرطان الكبد، مثل سرطان الأقنية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي.

يشيع السرطان الذي ينتشر إلى الكبد أكثر من السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد والسرطان الذي يبدأ في منطقة أخرى من الجسم - مثل القولون أو الرئة أو الثدي - ثم ينتشر إلى الكبد يدعى سرطان نقيلي وليس سرطان الكبد.

وهذا النوع من السرطان يسمى باسم العضو الذي بدأ به - مثل سرطان القولون النقيلي لوصف السرطان الذي بدأ في القولون وانتشر إلى الكبد.