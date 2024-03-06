هنا الزاهد تستعرض أناقتها بالكاجوال عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أناقتها بإطلالة شتوية جذابة.





وخطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية بلوفر باللون الأسود مع بنطال جينز اسود، ونسقت معه جاكيت فرو باللون البيج الفاتح.

وانتعلت هنا الزاهد هاف بوت باللون الأسود ونسقته مع البنطلون بشكل كاجوال، وحملت حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هنا تصفيفة شعر بسيطة، فلم تعتمد صيحة الكيرلي التي اعتاد الجمهور عليها، بل تركته يتدلى بشكل مرتب وناعم كالحرير، وزينته بكاب كاجوال باللون الجملي.





ولم تتكلف هنا الزاهد بوضع المكياج، فإكتفت بماسكرا سوداء؛ لتحصل علي رموش طويلة وكثيفة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها.