أحذر.. الصداع الصباحي علامة على الإصابة بالسرطان

أعراض السرطان واسعة النطاق لأن الخلايا السرطانية يمكن أن تتكاثر وتنقسم في أي مكان في الجسم، وعندما يتضاعف نمو الخلايا بطريقة غير طبيعية وغير منضبطة في الدماغ، يطلق عليه ورم في المخ، ويمكن أن تظهر إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لورم الدماغ في الصباح، وفقًا للدكتور ديفيد جينكينسون، كبير المسؤولين العلميين في جمعية أورام الدماغ الخيرية.

يمكن أن تختلف علامات وأعراض سرطان المخ بشكل كبير من شخص لآخر بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك نوع الورم وموقعه.

وحذر من أن الصداع الصباحي المنتظم يمكن أن يشير إلى وجود ورم في المخ ووفقا للطبيب، فإن الصداع المنتظم يمكن أن يزعج الأطفال والبالغين على حد سواء.

وأوضح: "هذا إما لأنها تسبب زيادة الضغط في الجمجمة أو بسبب مكان وجودها في الدماغ والوظيفة التي يتحكم فيها".

وحذر الدكتور جينكينسون من أنه بالإضافة إلى الصداع المنتظم، يمكن أن يكون الغثيان الصباحي أيضًا علامة تحذير خطيرة.

وقد تتفاقم هذه الأعراض عند تغيير وضعيتك فجأة، وقد تستمر لأكثر من أسبوع دون تحسن، ولا ترتبط بحالات أخرى.

يقول الدكتور جينكينسون إن الغثيان والصداع غالبًا ما يكون مصحوبًا بعلامات تحذيرية أخرى، بما في ذلك تغيرات في الرؤية، أو مشاكل في التوازن، أو نوبات صرع، أو تغيرات في الإدراك، أو التعب، أو فقدان حاسة التذوق أو الشم.



ولأي شخص يشعر بالقلق بشأن أعراض غير عادية بالنسبة له، خاصة إذا كان يعاني من أعراض مستمرة أو مجموعة من الأعراض، تحدث مع طبيبه.

ما هو السرطان ؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

وتختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.