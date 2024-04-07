وزير الرياضة يفتتح ملعب سيدي بشر

بحضور كبير من نجوم الرياضة في مصر والاسكندرية افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ملعب نادي سيدي بشر بعد إعادة افتتاحه وتجديد بعد اسدال الستار على النزاع الذي حدث بين النادي وملاك الأرض بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الأرض إلى النادي بعد صدور حكم قضائي بتسليم ارض الملعب لمالكها ثم صدور قرار الرئيس بالاستيلاء المؤقت على ارض الملعب لحين إتمام إجراءات نزع الملكية .

حضر الافتتاح لفيف من نجوم الرياضة بمصر والاسكندرية يتقدمهم كابتن طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق و حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم و ابراهيم حسن المدير الإداري لمنتخب مصر ونجوم الزمالك والاهلي السابقين طارق يحيي ومعتز اينو و محمد عمارة وعبد الستار صبري و هادي خشبة وياسر ريان و احمد عادل .

ايضا شارك في الافتتاح مجموعة من رؤساء وقيادات الرياضة بالاسكندرية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية.

وصرحت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية ان جهود كبيرة بذلت خلال الأيام القليلة الماضية لاعادة الملعب إلى حالته الاولى خلال أيام قليلة حيث تك إعادة ف ش أرضية الملعب بأحدث انواع النجيل الصناعي وتركيب مرمى جديد و شباك جديدة كما تم تجديد أسوار الملعب بشكل جديد .

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستيلاء المؤقت عل ارض الملعب تمهيدا لاجراءات نزع الملكية يأتي ليوضح حرص الدولة على ممارسة الشباب للرياضة وتهيئة كل الأجواء من اجل حياة كريمة لكل المواطنين في كل مناطق الجمهورية .

يذكر ان ملعب سيدي بشر يعد احد اقدم الملاعب في الاسكندرية حيث انشىء في الستينات من القرن الماضي وشهد بدايات نجوم كثيرة من نجوم كرة القدم بالثغر كما شهد إقامة العديد من الدورات الرمضانية التي شهدت تألق نجوم كبار في الكرة المصرية والاسكندرية .