يوفنتوس يقتنص فوزاً صعباً من فيورنتينا في الكالتشيو

حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه فيورنتينا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

جاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق فيدريكو جاتي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 62 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، أمام فيورنتينا فتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

لعب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي- جيلسون بريمير- دانيلو.

خط الوسط: أندريا كامبياسو- ويستون لوكاتيلي- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو- فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش- فيديريكو كييزا.

وكان يوفنتوس قد فازعلى نظيره لاتسيو، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أليانز» معقل اليوفي، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي كأس إيطاليا.