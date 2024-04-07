لخسارة الوزن.. حضري الشوفان بالزبادي والفواكة الصحية

الشوفان بالزبادي والفواكة من الأكلات الصحية التي يمكنك إعدادها كوجبة صحية في السحور أو في الإفطار في العيد، فتساعدك علي فقدان الوزن ومد الجسم بالفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

الشوفان بالزبادي والفواكة

طريقة عمل الشوفان بالزبادي والفواكة

المقادير

- الشوفان : نصف كوب

- زيت جوز الهند : ملعقة كبيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- العسل : ملعقة صغيرة

- عين جمل : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زبادي : كوب

- تين : 3 حبات (مقطع)

- زبيب : ملعقة صغيرة

- الرمان : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

ضعي ورق زبدة في صينية وسخني الفرن على حرارة 180 درجة.

اخلطي الشوفان وعين الجمل والقرفة وزيت جوز الهند وضعي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتحمص.

ضعي اللبن في طبق ثم أضيفي الشوفان المحضر.

وزعي الزبيب والتين والرمان وقدميها.

فوائد تناول الشوفان

خسارة الوزن

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تشكل شبكة حول وعاء الطعام وتحدُّ من امتصاص السكريات والدهون، وتؤمن الشبع، وتمتاز بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فضلاً على غناها بالبروتين: ينصح بالشوفان كجزء من النظام الغذائي الصحي، وللتخسيس أيضاً. قد تودين الإطلاع على فوائد الهريس لخسارة الوزن.





التقليل من التهاب الجلد

تشير بعض الدراسات لدور الشوفان ومستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه في التقليل من أعراض التهاب الجلد، مثل: الإحمرار، والحكة المصاحبة لعدد من الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما، والجفاف، وتهيج الجلد.





مفيد للأمعاء وسهل الهضم

يجعل محتوى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الشوفان غذاءً قيماً للغاية للجهاز الهضمي والعبور المعوي. في المعدة أولاً، ثم في الجهاز الهضمي، تمتلئ ألياف الشوفان بالماء، وتعزز الشعور بالشبع وتحفز الهضم.



على الرغم من كونه مصدراً للجلوتين، إلا أن الشوفان هو أيضاً من الحبوب سهلة الهضم ويمكن تحمله جيداً إلى حد ما من قبل الأمعاء الحساسة، لأنه على عكس جلوتين القمح، يحتوي الشوفان على نوعين يتم تحملهما بشكل أفضل بشكل عام.

وهذا يفسر سبب قدرة بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين على تحمل تناول الشوفان جيداً، على الرغم من أنه ليس منهجياً.



أخيراً، أثبت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.