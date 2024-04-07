المداح الحلقة 29 .. حمادة هلال يواجه الجن النمرود

شهد مسلسل المداح الحلقة 29 "أسطورة العودة" أحداثًا مثيرة، حيث وصل بطل العمل صابر (حمادة هلال) إلى سيف جده، وهو سلاح ذو قدرات هائلة يقهر أعداء الدين والجن.



وشهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 29، تلقى صابر مساعدة من صديقه عماد (تامر شلتوت) للوصول إلى السيف دون علم قزح (فتحي عبدالوهاب) وأعوانه من الجن، كما أنقذته الملاك تاج (يسرا اللوزي) من انتقام قزح، حيث ينتمي عماد إلى الجن العلوي، ولا يجوز تركه يتم الانتقام منه.



وفي نفس الوقت، قتل الجن النمرود (أحمد خالد صالح) زين (محمد عز) في صراع بين الخير والشر، في نفس السياق، استدرج قزح رحاب (هبة مجدي) طليقة المداح إلى عالم السحر بعد أن سرقت كتاب السحر من بيت صابر.



وتنتهي أحداث مسلسل المداح الحلقة 29، بمواجهة ساخنة بين النمرود والمداح الذي ظهر بالسيف أمام اللوحة الجدارية المميتة، حيث يستعد صابر لمحاربة الشر والقضاء على النمرود.



وتثير هذه الأحداث الكثير من التشويق والتساؤلات حول ما سيحدث في الحلقات القادمة من المسلسل، خاصة مع تصاعد الصراع بين صابر والنمرود، ودخول رحاب إلى عالم السحر.



مسلسل المداح "أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 29، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر .

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .