البيت الأبيض يوجه ناسا لإنشاء منطقة زمنية جديدة للقمر

كلف البيت الأبيض وكالة ناسا بإنشاء منطقة زمنية جديدة للقمر بحلول نهاية عام 2026، كجزء من الهدف الأوسع للولايات المتحدة المتمثل في إرساء معايير دولية في الفضاء.

ويأتي الاتجاه لإنشاء منطقة زمنية قمرية وسط اهتمام عالمي متزايد بالبشرية لإقامة وجود طويل الأمد على القمر في السنوات المقبلة، وهي أولوية رئيسية لبرنامج أرتميس التابع لناسا.

يعد المعيار القمري الجديد، المسمى "التوقيت القمري المنسق (LTC)،" جزءًا من جهد أوسع "لتأسيس معايير زمنية عند الأجرام السماوية وحولها غير الأرض"، وفقًا لمذكرة صادرة في 2 أبريل عن مكتب البيت الأبيض للعلوم والأبحاث. سياسة التكنولوجيا (OSTP). ولم يتضح على الفور ما إذا كان القمر سيكون له مناطق زمنية متعددة، كما هو الحال مع الأرض.

وجاء في المذكرة: "إن القيادة الأمريكية في تحديد معيار مناسب - معيار يحقق الدقة والمرونة المطلوبة للعمل في البيئة القمرية الصعبة - ستفيد جميع الدول التي ترتاد الفضاء".

نظرًا لأن الجاذبية على القمر أقل من الجاذبية على الأرض، فإن الوقت هناك يتحرك بشكل أسرع قليلاً - 58.7 ميكروثانية أسرع كل يوم. على الرغم من ضآلة هذا الاختلاف، إلا أنه من شأنه أن يجعل من الصعب على العدد المتزايد من البعثات المستقبلية التواصل مع بعضها البعض وعلى التحكم في المهمة لتتبع مواقع الأقمار الصناعية والطاقم بدقة، من بين أمور أخرى.

وقال ستيف ويلبي، نائب مدير OSTP للأمن القومي، في بيان: "بينما تطلق وكالة ناسا والشركات الخاصة ووكالات الفضاء حول العالم مهام إلى القمر والمريخ وما وراءهما، فمن المهم أن نضع معايير زمنية سماوية للسلامة والدقة". إفادة.

على الأرض، يتم قياس الوقت من خلال العديد من الساعات الذرية الموضوعة في مواقع مختلفة حول كوكبنا. يمكن استخدام مجموعة مماثلة من الساعات الذرية على القمر نفسه لقياس الوقت القمري.

وقال كيفن كوجينز، مدير برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا، لصحيفة الغارديان: "الساعة الذرية على القمر ستدق بمعدل مختلف عن الساعة على الأرض". "من المنطقي أنه عندما تذهب إلى جسم آخر، مثل القمر أو المريخ، فإن كل واحد منهم لديه نبضات قلب خاصة به.