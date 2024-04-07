تكريم 105 من حفظة القرآن الكريم بقنا

كرم محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، مساء اليوم الأحد، 105 من حفظة القرآن الكريم، خلال احتفالين، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

قال المحافظ، خلال الحفل الأول الذي أقيم بقرية الدهسة، إن تحفيظ القرآن للأطفال، يساعد على تنشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال والمحبة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، من خلال الاقتداء بخلق القرآن الكريم.

ولفت إلى أن المحافظة تدعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، لتشجيع أبنائها فى مختلف المراحل العمرية على حفظ القرآن الكريم.

وعبر العميد أحمد الألفي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري على مستوى الجمهورية، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

وأبرز أن، الهدف من إجراء المسابقة الدينية التي يقيمها حزب الشعب الجمهوري سنويا، هو نشر ثقافة التسامح، وتوعية الشباب والفتيات، بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على روح التنافس، وحثهم على قبول الآخر، ونبذ الأفكار المتطرفة.

وأوضح البرلماني خالد نحول راعي الحفل، أن المسابقة أقيمت في 4 مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن كاملا، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ أجزاء من القرآن.

وكرم المحافظ، 55 من الفائزين في المسابقة ومنحهم شهادات تقدير وهدايا قيمة، بالإضافة إلى تكريم المحفظين تقديرًا لجهودهم في تحفيظ الدارسين.

إحتفال جمعية عرب الأنصار:

وفي السياق ذاته، كرم المحافظ، 50 من حفظة القرآن الكريم، خلال الحفل الذي نظمته جمعية اتحاد عرب الأنصار الخیریة بفرشوط.

وقال المحافظ، إن التكريم يأتي تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالحفظ، والتمسك بكلام الله عز وجل، لان القرآن الكريم قيمة روحية تطمئن معه النفس بالسكينة والرحمة.

ولفت إلى أن تحفيظ القرآن للأطفال، يساعد على تنشئتهم على الأخلاق الحميده، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، فضلا على تضمنه فضائل و كرامات لصاحبه في الدنيا و الاخرة و هو يعد بمثابة دستور للامة الإسلامية.

وأبرز المحافظ، أن محافظة قنا تضم كنوزاً من المواهب أصحاب الأصوات الذهبية من حفظة القران الكريم

وخلال الحفل نفسه، كرم المحافظ، والد شهيد القران الكريم الطفل حسين محمد حافظ، الذى لقى مصرعه غرقا في مياه ترعة بفرشوط، وكان ضمن العشرة المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يكون شافعاً لوالديه يوم القيامة

وفى نهاية الاحتفال، قدم البرلماني محمد عزت، المصحف الشريف لمحافظ قنا، تقديراً لدعمه واهتمامه المستمر بحفظة القرآن الكريم داخل الجمعيات الخيرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

كما قام المحافظ، بتسليم الجوائز القيمة وشهادات التقدير لعدد 50 من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم معلمي ومحفظى القران الكريم بالجمعية.

وبدء بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لفضيلة الشیخ یاسر الدویك، تلاها فقرة من المديح والانشاد الدينى قدمتها فرقة احباب النبى بفرشوط.

وحضر الاحتفالين، التنفيذيين وعدد من النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وقيادات حزبية.