الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد

العملات
العملات

أسعار العملات العربية والاوروبية.. سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأحد بالتزامن مع عمرة رمضان وعيد الأضحى المبارك نحو 12.65 جنيه للشراء و 12.69 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها أسعار العملات في مصر، وجاء سعر العملات على النحو الآتي:

txt

تحذير طبي من أدوية تستخدم لإنقاص الوزن

txt

تغيرات كبيرة في أسعار السيارات والتخفيض سيد الموقف

 

أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الأحد 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.62 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.45 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.00 جنيه للشراء و 60.19 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.65 جنيه للشراء و 52.83 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.31 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.65 جنيه للشراء و 12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.40 جنيه للشراء و 154.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.

 

 

 

مواد متعلقة

تحذير طبي من أدوية تستخدم لإنقاص الوزن

تغيرات كبيرة في أسعار السيارات والتخفيض سيد الموقف

فريق «التعمير والإسكان» لكرة القدم يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية

الأبناء الثلاثة والمعاش الزهيد
الجريدة الورقية