اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والاوروبية.. سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأحد بالتزامن مع عمرة رمضان وعيد الأضحى المبارك نحو 12.65 جنيه للشراء و 12.69 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها أسعار العملات في مصر، وجاء سعر العملات على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الأحد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.62 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.45 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.00 جنيه للشراء و 60.19 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.65 جنيه للشراء و 52.83 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.31 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.65 جنيه للشراء و 12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.40 جنيه للشراء و 154.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.