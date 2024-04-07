الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تكريم الطالب المثالي كريم الخولي والطالبة المثالية ألاء عثمان بعلوم طنطا

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين القائم بأعمال عميد كلية العلوم جامعة طنطا وبرعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بتكريم الطالب كريم هاني الخولي المقيد بالمستوى الثالث برنامج التقنية الحيوية الصناعية ، والطالبة ألاء السيد عثمان بالمستوي الرابع ميكروبيولوجي.

ويأتي التكريم  بمناسبه فوزهما بالطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2023 / 2024، وذلك بحضور الدكتور أمجد سالم سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
يذكر ان الطالبين المثاليين من المتفوقين علميا وخلقيا والمتميزين بكلية العلوم.

الجريدة الورقية