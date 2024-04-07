تكريم الطالب المثالي كريم الخولي والطالبة المثالية ألاء عثمان بعلوم طنطا

قامت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين القائم بأعمال عميد كلية العلوم جامعة طنطا وبرعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بتكريم الطالب كريم هاني الخولي المقيد بالمستوى الثالث برنامج التقنية الحيوية الصناعية ، والطالبة ألاء السيد عثمان بالمستوي الرابع ميكروبيولوجي.

ويأتي التكريم بمناسبه فوزهما بالطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2023 / 2024، وذلك بحضور الدكتور أمجد سالم سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يذكر ان الطالبين المثاليين من المتفوقين علميا وخلقيا والمتميزين بكلية العلوم.