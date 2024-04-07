قبطي بالأقصر يهدي سيدة مسلمة رحلة عمرة وأخرى قبطية رحلة للقدس

منح قبطي، يدعي نادر أيوب مينا، وهو أحد رجال الأعمال بالأقصر، سيدة مسلمة رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وسيدة قبطية رحلة قدس إلي الأراضي المقدسة بفلسطين، وذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي أقيم بمدينة إسناجنوبي المحافظة.

اللفتة الإنسانية التي رفع خلالها المحتفلين، شعار الأخوة والإنسانية في الأقصر، لاقت استحسان وإشادة جميع الحضور.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وقيادات الكنسية وعلماء وقيادات الأزهر والأوقاف، والجهات والمصالح الحكومية، والعديد من فئات المجتمع والمواطنين.

وأهدى القبطي نادر ايوب مينا رجل الأعمال بالأقصر، رحلة عمرة للأم المسلمة التي تدعى فوزية معوض، إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا رحلة للقدس بالأراضي المقدسة بفلسطين للأم المثالية القبطية مرثا ابراهيم عوضي، وسط أجواء من الفرحة والسعادة غمرت قلوب المكرمين والحاضرين.

الأم المثالية فوزية معوض محمد درويش البالغة من العمر 85 عاما، من قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا، توفي زوجها عام 1981 وترك لها خمسة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، حتي تخرجوا 3 في كلية الطب ومهندس وأستاذ في كلية التربية.

أما مرثا ابراهيم عوضي الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الأقصر، من مدينة إسنا، تزوجت الأم فى سن الخامسة والعشرين عاما، وانتقلت إلى منزل زوجها الذي كان يعمل موظف بسنترال، ورزقت بطفلين، كافحت الأم كثيرا مع الزوج حيث أصيب الزوج بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي عام 1999ميلاديا، توفي الأب تاركا لها الإبن الأكبر في الصف الأول الابتدائي والإبنة بعمر 5 سنوات، عانت الأم كثيرا حيث عملت في عدة مجالات فقد شاركت في أتيليه ملابس ومزرعة دواجن حتى تستطيع تربية أبنانها، وقامت بعمل جمعيات حتى تستطيع استكمال تعليم ابنائها، حصل الابن الأول على بكالوريوس معهد فوق تجارة إنجليزي، والابنة الثانية حاصلة على بكالوريوس تربية طفولة.