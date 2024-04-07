جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ندوة عن التعليم المهني بالصين

قدم الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية التهنئة إلى عدد من أعضاء الهيئة المعاونة؛ لاختيارهم لحضور ندوة عن التعليم المهنى بدولة الصين الشعبية فى الفترة من ٧ حتى ٢٥ أبريل الجارى، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وحثهم على ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية فى المجالات التكنولوجية،العلمية،والبحثية المختلفة.





وضم الوفد المشارك فى الندوة أحمد موسى عبدالغني، أحمد حمدى عبدالعزيز،عمرو محمد اسماعيل، مايكل ميخائيل حكيم.





يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويعمل على تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.





وتهدف الندوة إلى التعرف على تجربة الصين فى تدويل التعليم التكنولوجى،استخدام تكنولوجيا الإنترنت فى تحسين كفاءة التدريس والتعليم عن بعد بالإضافة إلى نظام تقييم وضمان الجودة فى الكليات التكنولوجية، والممارسات الناجحة فى تكامل التعليم التكنولوجى والصناعة.



حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على ربط أواصر التعاون الدولي

وأكد "كشك" حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على ربط أواصر التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات والشراكات، لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة.

وشدد "كشك" على تحقيق رسالة جامعة الدلتا وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث يا، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.