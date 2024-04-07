بسبب هبوسك بشفة وشفة.. بلاغ للنائب العام ضد المطرب عصام صاصا

تقدم أحد المحاميين، ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي عصام صاصا، بسبب كلمات أحد المهرجانات تحت مسمى هبوسك بشفة وشفة، بتهمه بالفسق والفجور.

بلاغ للنائب العام ضد المطرب عصام صاصا

جاء في بلاغ المحامي ضد عصام صاصا: فوجئنا بصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري، الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال الفن الشعبي المحبوب عن الشعب العربي والمصري على الخاص المهرجان القناة الخاص به على اليوتيوب، ‘لا أنهم استخدموا أردئ الألفاظ وأسوء المعاني والكلمات، والتي جاءت كلماتها في مهرجان هبوسك بشفة وشفة مفيش بنت مش هشوقتها لو عندك معيز أربطها جميع الوشوش هخبطها مش عتاكوا أصلا مفيش فرسه مش هركبها مفيش موزة مش هتعبها جميع الكيوف بشربها

أشار المحامي في بلاغه أن هذه الألفاظ التي تمثل إساءة إلى نساء مصر التي تمثل بناتي أو أمى أو زوجتى مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام، والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة له ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذى تعلق بشدة بهذا الأغاني وما يتعلق به من اغاني أو فيديوهات يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشكل الخطر الأكبر على المجتمع المصرى.

وأضاف حيث أن مثل هذا الأفعال جريمة تعدي على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري يعاقب عليها القانون المصري في المادة 25 من قانون 175 لسنه 2018 والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع.

ومن جهة أخرى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل يدير صفحة لترويج لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة مقابل مبالغ مالية فى المنوفية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لممارسة أعمال البلطجة بمقابل مادى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم مقيم بالمنوفية واعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وحصوله على مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال البلطجة لتحقيق مصالحهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.