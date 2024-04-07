تبث فيديوهات خادشة.. حبس فتاة الإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحافظ الإسكندرية ، وعُثر بحوزتها على (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الاجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة نجار بجرح طعني بالصدر ونجل عمومته عاطل بجرح قطعي باليد طرف أول وإصابة قران بكدمة بفروة الرأس طرف ثان وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كلًا من طرف أول "عمرو . ر . ع . ا" 35 سنة نجار مسلح، مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى ونجل عمومته "محمد . ا . ش . م" 25 سنة عاطل مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.





وطرف ثانٍ كلٍ من "إسلام . ا . ع . م" 21 سنة ميكانيكي وشقيقيه "عماد . ا . ع . م" 21 سنة فران مصابًا بكدمة بفروة الرأس و"زياد . ا . ع . م" 19 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.