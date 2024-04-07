جمعية كورنيش الخيرية تقدم مساعدات طارئة بعد فيضانات مالاوي

توفر جمعية خيرية في كورنوال مأوى، طارئا في مالاوي بعد الفيضانات الشديدة في شرق إفريقيا، فضلًا عن تقديم المساعدات في غزة واوكرانيا والأماكن التي تعاني من نزوح وحروب وصراعات.

جمعية خيرية في كورنوال

وقالت شيلتر بوكس إن أكثر من 12 ألف شخص نزحوا في وسط مالاوي، وألحقت الفيضانات أضرارا بالمنازل والطرق والبنية التحتية، وقالت المنظمة الخيرية إن مياه الفيضانات غمرت العديد من المنازل.

وتقوم فرق الاستجابة بتوزيع القماش المشمع والأدوات وفلاتر المياه والمصابيح الشمسية وغيرها من المواد الأساسية.

يأتي بعد فترات من الأمطار الغزيرة في البلاد.

وقال مارتن ستروتون، قائد فريق الاستجابة: "حيث بدأت مياه الفيضانات في الانحسار، فإنها تكشف عن الحجم الحقيقي للأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات التي لا يملك الكثير من الناس الموارد اللازمة لإصلاحها أو استبدالها".

وأضاف أنه تم بالفعل تخزين المساعدات في مستودع في أعقاب إعصار فريدي ، حيث قتل أكثر من 400 شخص ودمرت آلاف المنازل بعد واحدة من أطول العواصف التي تم تسجيلها على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي.

وقال ستروتون إن المساعدات المتاحة بالفعل "تسمح لنا بالاستجابة بسرعة نسبيا".

جمعية خيرية في غزة

أطلقت جمعية خيرية في كورنوال نداء عاجلا لجمع التبرعات لدعم النازحين في غزة.

وعلمت بي بي سي أن الأطفال يبقون دون طعام لعدة أيام، وأن بعض السكان لجأوا إلى طحن علف وتحويله إلى دقيق.

وقالت شيلتر بوكس إنها ستدعم آلاف النازحين بمساعدات المأوى الطارئة وغيرها من المواد الأساسية.

كما سيتم توفير القماش المشمع والحبال وغيرها من العناصر لإجراء إصلاحات مؤقتة للمباني المتضررة.

وقال هارون ألطاف المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "الأزمة ضخمة".

وقال: "الناس معرضون لخطر متزايد من المرض والجوع والبرد. الشتاء يجعل الأمور أكثر صعوبة في كل حالة طوارئ.

الجو بارد ورطب ولا يملك الناس ما يحتاجونه لحماية أنفسهم أو أسرهم من طقس الشتاء القاسي".

"بطيئة ولا يمكن التنبؤ بها"

ستشمل حزم المساعدات مجموعات الغسيل وناقلات المياه وأدوات المطبخ وأشياء مثل الحفاضات وفرشاة الأسنان.

وقالت شيلتر بوكس إنها ستعمل مع منظمة العون الطبي للفلسطينيين، وهي منظمة طبية كانت تعمل بالفعل في غزة قبل الحرب، لإدخال المساعدات الطارئة إلى القطاع.

وقال جونتي اللبي، مدير برنامج غزة، إن إدخال المساعدات إلى غزة "يمثل تحديا".

وقال: "إنه بطيء ولا يمكن التنبؤ به، وغالبا ما تغلق المعابر الحدودية في غضون مهلة قصيرة.

"الوضع معقد، لكننا نعتزم أن تصل مساعداتنا إلى الناس عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

"يتم إعطاء الأولوية لإمدادات الغذاء والماء والدواء للدخول، مع نقل المساعدات إلى غزة من مصر والأردن عبر رفح أو معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة".

تقديم المساعدات لأهالي أوكرانيا

ستقوم مؤسسة شيلتر بوكس الخيرية التي تتخذ من كورنوال مقرا لها بطرح أحدث مرحلة من المساعدات لأوكرانيا.

تعمل المؤسسة الخيرية مع وكالتها الشريكة على الأرض ولديها الآن فرق في كل منطقة من مناطق البلاد تقريبا.

لقد مر 18 شهرا منذ بدء الحرب في أوكرانيا واضطر شيلتر بوكس إلى تكييف المساعدات التي يقدمها بمرور الوقت.

وتقول إن الناس الذين يعيشون في الشرق وأجزاء من الجنوب يتعرضون لإطلاق نار كثيف ويحتاجون إلى مساعدة في إجراء إصلاحات طارئة.

وتقول المنظمة الخيرية إن المساعدات تشمل الآن المعدات اللازمة لتمكين الإصلاحات السريعة للمنازل الناجمة عن الأضرار الناجمة عن القنابل، بما في ذلك القماش المشمع والأخشاب للمساعدة في إصلاح الأسطح المتضررة، وإغلاق النوافذ والأبواب، والحفاظ على الحرارة في الداخل، وجعل المنازل مانعة لتسرب المياه.

"نحن نقدم مجموعة أدوات إصلاح مأوى خفيفة للغاية، مصممة عمدا لإصلاح النوافذ التي تضررت من الانفجارات،" قالت راشيل هارفي، مديرة برنامج أوكرانيا في ShelterBox.

"لذلك ليس بالضرورة ضربة مباشرة ، فقط موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار يمكن أن تطيح بكل الزجاج من النافذة."

وتقول المؤسسة الخيرية إن السنة الأولى من الحرب وحدها تركت 18 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.