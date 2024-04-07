رفع 410 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق ،والتي أسفرت عن رفع 410 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 255حالة بدمنهور ، و 120 بالدلنجات ،و20 حالة بأبو حمص ، 15وحالة برشيد .

وعلي جآنب آخر أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ( الدلنجات - إيتاي البارود - الرحمانية - إدكو - بدر - حوش عيسى - رشيد) عن إزالة 18 حالة تعد على مساحة 2195 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية وردم حفر.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

و من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور، وسهولة عبورالمواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام، وضمان المظهر الجمالي في كافة مدن وقري المحافظة

كما شددت نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية بجميع قري محافظة البحيرة، وشدت علي التصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان توفير الغذاء من خلال لاالقانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية ،بمختلف مدن وقري محافة البحيرة ،وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،لمتابعة قري ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.