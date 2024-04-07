حسام موافي يكشف أسباب زيادة ضربات القلب وخطورتها (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الانفعال يزيد من ضربات القلب، وأيضا الصرع.



وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن نبضات القلب السليمة في الجسم تتراوح من 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة.

ونصح الدكتور حسام موافي بالذهاب إلى طبيب متخصص في كهرباء القلب حال زيادة نبضات القلب، موضحا: "الصرع بؤرة كهربائية في المخ عندما تنشط تخرج كهرباء وتسبب حالة من التشنجات"، موضحا: "في القلب بؤرة كهربائية أيضا تسبب زيادة في ضربات القلب، وأحيانا تكون البؤرة خطيرة وأحيانا تكون حميدة".

ولفت الدكتور حسام موافي، إلى أنه عندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة يزداد البول بصورة تلقائية، مشيرا إلى أن ارتفاع ضربات القلب يصاحبه التبول كثيرا لذلك لا داعي للقلق من التبول الكثير، لكن الخوف من ضربات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت".

من هو المعرض لخطر عدم انتظام ضربات القلب؟



حدد الخبراء أفضل طريقة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات ضربات القلب الشائعة والمدمرة، ونشرت التوصيات في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

واحد من كل أربعة بالغين في منتصف العمر في أوروبا والولايات المتحدة يصاب بالرجفان الأذيني، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك ما يقرب من 14 إلى 17 مليون مريض يعانون من الرجفان الأذيني في الاتحاد الأوروبي، مع ما بين 120.000 إلى 215.000 تشخيص جديد كل عام.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور ينس كوسديس نيلسن من مستشفى جامعة آرهوس (الدنمارك): "للحصول على الإجابة الصحيحة عند تقييم المخاطر، يجب علينا استخدام أدوات تم التحقق من صحتها للتنبؤ بدقة بالحالة أو النتيجة".

رجفان أذيني

ويزداد احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني مع تقدم العمر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري والنوبات القلبية السابقة وتعديل السلوك، والحد من استهلاك الكحول وفقدان الوزن، يمكن أن يمنع الرجفان الأذيني أو يؤخر ظهور المرض.

في المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني، تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم.

عدم انتظام ضربات القلب البطيني

عندما يتعلق الأمر بعدم انتظام ضربات القلب البطيني، فإن العامل المؤهب الأكثر شيوعًا هو نوبة قلبية سابقة، وعندما يقترن ذلك بضعف وظيفة ضخ القلب، يكون المرضى أكثر عرضة لخطر السكتة القلبية والوفاة، ويمكن الوقاية من الموت المفاجئ عن طريق زرع جهاز مزيل الرجفان.