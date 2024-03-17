من هو المعرض لخطر عدم انتظام ضربات القلب؟

حدد الخبراء أفضل طريقة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات ضربات القلب الشائعة والمدمرة، ونشرت التوصيات في مجلة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

واحد من كل أربعة بالغين في منتصف العمر في أوروبا والولايات المتحدة يصاب بالرجفان الأذيني، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك ما يقرب من 14 إلى 17 مليون مريض يعانون من الرجفان الأذيني في الاتحاد الأوروبي، مع ما بين 120.000 إلى 215.000 تشخيص جديد كل عام.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور ينس كوسديس نيلسن من مستشفى جامعة آرهوس (الدنمارك): "للحصول على الإجابة الصحيحة عند تقييم المخاطر، يجب علينا استخدام أدوات تم التحقق من صحتها للتنبؤ بدقة بالحالة أو النتيجة".

رجفان أذيني

ويزداد احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني مع تقدم العمر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري والنوبات القلبية السابقة وتعديل السلوك، والحد من استهلاك الكحول وفقدان الوزن، يمكن أن يمنع الرجفان الأذيني أو يؤخر ظهور المرض.

في المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني، تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم.

عدم انتظام ضربات القلب البطيني

عندما يتعلق الأمر بعدم انتظام ضربات القلب البطيني، فإن العامل المؤهب الأكثر شيوعًا هو نوبة قلبية سابقة، وعندما يقترن ذلك بضعف وظيفة ضخ القلب، يكون المرضى أكثر عرضة لخطر السكتة القلبية والوفاة، ويمكن الوقاية من الموت المفاجئ عن طريق زرع جهاز مزيل الرجفان.