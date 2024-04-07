كلام فى الهوا

الأحد 07/أبريل/2024 - 05:55 م 4/7/2024 5:55:33 PM

الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، نموذج فى الإدارة بغض النظر عن أنه أستاذ الإدارة فى كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، إلا أنه يملك رؤية واضحة لحدود وسلطات وظيفته، لا يتجاوزها ولا يتدخل فى اختصاصات غيره، إذا حضر اجتماع أو مؤتمر لا تجده يُزاحم أعضاء مجلس الإدارة أو يزعم معرفته بكل شىء بالنادى – وهو بالتأكيد يعلم – فالنادى له رئيس وله المتحدث الرسمى وهم المنوطون بهم الحديث باسم النادى، لا عجب فالنادى الأهلى من أكبر الأندية التى تحترم الاختصاصات وتعطى كل صاحب منصب فيه حُرية القيام بعمله المكلف به، وإننى لدى تجربه مع الكبير حسن حمدى الرئيس السابق للنادى عندما شغل منصب رئيس رابطة أندية القسم الأول، وبدأ الرجل فى إعداد لائحة لعمل اللجنة، كان بذات الصفات، إنها صفات نادٍ تربوا عليها، الأمر الذى أزعج بعض الأقزام فعملوا على إبعاده حتى لا ينجح، فخرج الأمر من أيديهم، فترك لهم الرجل اللجنة، فهؤلاء أصحاب مصالح مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، يفعلون لهم أى أمر حتى لو كان مُعارضا لقاعدة أو لائحة، ما أكثر الأمثلة – هذا الرجل حسن حمدى ترك اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة دون تدخل منه طالما ناقش مع اللجنة واقتنعوا بترك الصياغة لأهلها. هذه أخلاق نادٍ حافظ عليها كل الذين تبوؤا مناصب به، لعل سعد شلبى يُعطى المثل لكل المديرين التنفيذيين فى كل الأندية والاتحادات الذين يتصورون أنفسهم أكبر من أعضاء مجالس الإدارات بالأندية والاتحاد، ليس معهم أى علم مثل سعد شلبى ولا موهبته.

لم نقصد أحدًا!!

