حفنة كلام

الأحد 07/أبريل/2024 - 05:53 م 4/7/2024 5:53:26 PM

فى حوار مع الفنان عمر الشريف سألته إحدى المذيعات عن الشهرة والعالمية التى حققها وجاءت الإجابة "شهرة إيه وعالمية إيه، أنا كانت أمنيتى أكوّن أسرة وأولاد وبنات وأحفاد وأقعد بينهم، أعمل ايه بالشهرة والعالمية؟" كان فى حالة صدق وهو يتحدث عن أهمية الأسرة المفتقَدة فى حياته؛ وقد نضجر من الأعباء الاجتماعية والمناسبات الأسرية لكن الأسرة حصن يتكئ الانسان عليه ويتوكأ عليها، وقد لحظتُ فى السنوات الأخيرة كيف يخططون لهدم الأسرة فالطفل إذا ضربه والده بأمريكا أو أوربا ضربا خفيفا لتهذيبه يشكوه للشرطة التى تحذر الوالد وإذا تكرر ذلك تأخذ الطفل لأحد الملاجئ، والبنت لها كامل الحرية فى الخروج دون رقيب وتصادق مَن تشاء بدعوى الحرية، والنتيجة آلاف من بناتهم فى سن صغيرة يحملن ويلدن هناك ولا وصاية لوالديْها عليها، كما أن الهواتف فى أيدى أفراد الأسرة شتتت شمل الأسرة وصار كل فرد مشغولا بأصدقائه الافتراضيين الذين لا يعرفهم ويلعب معهم ويضحك معهم ويحزن معهم، كما عمد الغرب إلى تغيير وقْع المصطلحات وهذا أخطر ما فى الأمر، فالمثلية حلت محل اللواط والسحاق، وهذا مكمن الخطر فالمثلية كمصطلح لا يأخذ وقْعه الدلالى المروّع كاللواط بل يشير المصطلح إلى أنها نوع من الحرية وأنها «شيء عادى».. والأخطر أن شركات إنتاج الأفلام الكرتونية الكبرى للأطفال صارت تسوّق للواط والسحاق فى أفلامها الجديدة بحيث يألف الأطفال هذا وذاك ليتحوَّلوا إليه عندما يكبرون وصارت أفلام الأوسكار لا يخلو معظمها من لوطى عبقرى وسحاقية عبقرية حتى تنال الأوسكار، ناهيك عن تقديم هؤلاء الشواذ إعلاميا على أنهم القاعدة ومن يخالفهم فهو شاذ فى تفكيره متخلّف فى رأيه، وقد هوجم بابا الفاتيكان قبل عدة أيام لأنه ناشدهم عدم ممارسة الجنس بين المخطوبين قبل الزواج، وقد رأينا كيف غدت أوروبا قارة العجائز بعد أن قلَّ الإنجاب وهذا يفسر فتح حدود أوربا أمام المهاجرين واللاجئين من الشباب فقط لتجديد شباب القارة ومنحها الحياة وسد حاجتها إلى قوة شبابية للعمل.. وأما ما ابتُليت به مجتمعاتنا من مغالاة فى المهور والأثاث فهو يصب -دون أن ندري- فى اتجاه عدم تكوين أسرة وإذا كُوِّنت فقد تنهار بفِعل الديون... انتبهوا: الأسرة فى خطر.

مختتم الكلام

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