الأحد 07/أبريل/2024 - 05:49 م 4/7/2024 5:49:04 PM

لقد قام مستشار محافظ الجيزة لقطاع جنوب للتخطيط بغلق شارع شارل ديجول من جهة اليمين فى نهاية كوبرى الجامعة، فأصبح لا يوجد غير اتجاه واحد فقط، وهو الاتجاه لجامعة القاهرة، فتم إهدار المعايير التى أنشئ من أجلها كوبرى الجامعة الذى يربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وشارع شارل ديجول الرئيسى من أجل شارع فرعى، حيث إنه قام بغلق الطريق المؤدى يمينا إلى شارع شارل ديجول الحيوى بعد عبور كوبرى الجامعة يمينا والذى يؤدى إلى سفارة السعودية ومحكمة مجلس الدولة وشيراتون وميدان الجلاء والدقى والعجوزة ووسط المدينة وكوبرى أكتوبر وامبابة، وجعل الاتجاه الأوحد ناحية جامعة القاهرة، مما يزيد من الكثافة والتكدس المرورى وبخاصة فى أوقات الدراسة، ناهيك عن التكدسات والأزمات المرورية عند محور جامعة القاهرة للقادمين من جميع أنحاء الجمهورية للذهاب للجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين وعاملين، والكثافات المرورية القادمة من ميدان الجيزة والقادمين من كوبرى ثروت وشارع السودان ومن شارع الدقى، أيضا من محافظة القاهرة إلى محافظة الجيزة عبر كوبرى الجامعة وعبر الدائرى، والقادمين من ميدان الدقى والمتجهين إلى الجامعة وميدان النهضة وميدان الجيزة وكوبرى ثروت وشارع التحرير والسودان والمهندسين والدقى وأيضا المتجه إلى شارع الهرم والمتجه إلى شارع مراد وميدان الجيزة ومحافظة القاهرة عبر كوبرى الجامعة. كل هذا أصبح يصب فى محور واحد عند جامعة القاهرة بسبب غلق شارع شارل ديجول مما يتسبب فى شلل مرورى تام نحن فى غنى عنه.

فأصبح بعد هذا الغلق على المتجه إلى شارع شارل ديجول ومجلس الدولة والسفارة السعودية وشيراتون وميدان الجلاء والدقى والعجوزة وإمبابة، علي ان يزاحم فى ميدان الجامعة ثم الطواف حول حديقة الأورمان، ثم الاتجاه بدوران إلى شارع الجامعة، ثم الدوران يمينا من عند مديرية أمن الجيزة، ثم الاتجاه شمالًا والعودة إلى نقطة الصفر شارع شارل ديجول الذى تم غلقه ومنع الدخول يمينا إليه بعد عبور كوبرى الجامعة للقادم من محافظة القاهرة، والذى تم غلقه ببلدورات.

إن الانفراد بقرارات خاطئة وغير مدروسة تزيد الطين بلة وتؤدى إلى تكدس وازدحام مرورى لا مبرر له؛ لذلك نطالب سيادة اللواء الفاضل محافظ الجيزة والسيد اللواء مدير الادارة العامة لمرور الجيزة والسيد اللواء مدير الادارة العامة للمرور بإعادة النظر وإصدار التعليمات بفتح الطريق يمين المؤدى إلى شارع شارل ديجول بعد عبور كوبرى الجامعة للقادم من محافظة القاهرة والمنيل وقصر العينى، وهذا الشارع الرئيسى الحيوى هو أحد أهم المحاور المرورية وأحد أسباب إنشاء كوبرى الجامعة وتسهيل حركة المرور على المواطنين واختصار الوقت وتفادى التكدس الذى حدث بالفعل واصدار تعليمات سيادتكم باعادة الوضع لما كان عليه قبل قطع هذا الطريق الرئيسى الهام والحيوى.