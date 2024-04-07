ختام فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بمياه القناة

اختتمت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك في إطار خطة الأنشطة الاجتماعية والثقافية للعاملين بالشركة وابنائهم بمناسبة شهر رمضان المبارك بحفل تكريم للفائزين بمركز التدريب الإقليمى بمحطة مياه المستقبل.

وأِشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه الاحتفالية تأتي تحفيزًا للعاملين بالشركة وأبنائهم الذين تميزوا بحفظ القرآن الكريم معربا عن سعادته بتكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين لهذه المسابقة على مستوى محافظات القناة بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية للأزهر الشريف ومنطقة السويس الأزهرية شارك فيها 25 طالبا من أبناء العاملين بالشركة على ثلاثة مستويات (القرآن الكريم كاملا- نصف قرآن كريم – ربع قرآن كريم).



وقد قام اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكريم السادة الفائزين المشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة وتقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لتشجيعهم وحثهم على مزيد من التقدم والنجاح، وبحضور الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ هانى عبد العظيم مدير عام التوجيه ومشرف عام لجان الفتوى بالإسماعيلية وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية يالشركة.



وأكد رئيس الشركة أهمية تلك المبادرات والفعاليات الاجتماعية والتي تدعم روح الانتماء لدى العاملين مما يؤثر بالإيجاب على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظات القناة.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، استمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى استمرار العمل بمراكز شحن العدادات المسبقة الدفع على مستوى محافظات القناة الثلاثة حتى لا تتأثر مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترات الأعياد.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، مؤكداً على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.